ЕМПАТИЈА, РАЗУМ И БОРБА ПРОТИВ ЗАСТАРЕЛИХ ПРАВИЛА

РОМАН ЗА ДЕЦУ „ДОКТОРКА ГУГУ“ У ИЗДАЊУ „ПЧЕЛИЦЕ“, ОВОГОДИШЊИ ДОБИТНИК НАГРАДЕ „THE WHITE RAVENS“
Из године у годину повећава се број књига са ознаком „The White Ravens“ које је објавила Издавачка кућа „Пчелица“. Част да буде добитник овог престижног признања за 2025. има илустровани роман за децу „Докторка Гугу“, ауторке Драгане Младеновић, за који је илустрације урадила Марта Станојловић.
Каталог „The White Ravens“ садржи препоруке књига за децу и младе које су одабрали стручњаци књижевности за децу Међународне омладинске библиотеке из Минхена. Своје место у каталогу „The White Ravens 2025“ нашло је 215 изузетних наслова на 49 језика из 63 земље. Један од њих је и илустровани роман за децу „Докторка Гугу“, који је објавила „Пчелица“.
У питању је вешто и зналачки написана књига за децу чија је радња смештена у свет птица, али се врло лако може декодирати и применити на свет људи. Ова алегорична прича о заједници голубова, у којој важи правило да се колектив не сме жртвовати због немоћног појединца, разбија заблуду у слепо веровање и робовање правилима. То је статичан свет строгих правила која жртвују немоћне и болесне уз једно једино оправдање – очување старих правила.
Главна јунакиња ове емотивне и оптимистичне приче је млада голубица Гугу, оличење емпатије, разума и борбе против застарелих правила која никоме не доносе добро. Својом упорношћу и сталном потребом да се постојећа правила преиспитају, а њихово постојање рационализује, Гугу ће постати покретач промена и стварања једног бољег и хуманијег света који има разумевања за појединце, за слабе, болесне и немоћне.
Књиге које су овогодишњи добитници ознаке „The White Ravens“ биће изложене на штанду Међународне омладинске библиотеке из Минхена током Међународног сајма књига у Франкфурту.
Ауторка романа „Докторка Гугу“, Драгана Младеновић (1977) дипломирала је и магистрирала на Филолошком факултету у Београду. Објавила је десет збирки поезије за одрасле, међу којима су највише пажње привукле ангажоване књиге „Родбина“, „Слова љубве“, „Фемицид и друге песме“ и „Роботка“. Поред тога, бави се писањем књига за децу, добитница је више награда за поезију и стваралаштво за децу.
Текст и фото: ИК „Пчелица“
УЗ ОДЛУЧНОСТ И ЈАКУ ВОЉУ СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ
Бити другачији значи суочавати се са неизвесношћу и одбијањем, али уз одлучност и јаку вољу све је могуће. Баш на такве изазове наилази Гугу, која није желела да буде као голубови из њеног јата. Ни као голубови које је познавала. Ни као голубови уопште. Она је желела да буде храбра, да се усуди на нешто што нико у голубијем свету није помислио да је могуће. “Понекад, кад се уморим од обавеза, пожелим да побегнем од свега. Винем се високо, скоро до облака и гледам испод себе. Зеленило, шуме, реке, насеља, путеви… Колико је леп свет у коме живимо!”