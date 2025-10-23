Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– Почело асфалтирање Аничића пута у Прислоници – ВИШЕ УЛАГАЊА У СЕОСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

– „Градско зеленило“ – ЈЕСЕЊЕ УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

– Министар за јавна улагања ДАРКО ГЛИШИЋ посетио Лучане – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПОСЛЕ 70 ГОДИНА

– Одржани „Дани др Драгише Мишовића“ – ДОБИТНИЦИ „ПОВЕЉЕ ЗАХВАЛНОСТИ“ УГЛЕДНИ ЧАЧАНСКИ ЛЕКАРИ

– Приче БОЈАНА ВЕГАРЕ из Братунца – „ДЈЕЦА КОЈУ НИЈЕ ВОЛИО СВИЈЕТ“

– Поклонички путопис – У СЛАВУ МИЛУНКЕ САВИЋ

– БОЈАН И АНА засадили лаванду на породичном имању у Милићевцима – ОД ПОЉА ЛАВАНДЕ ДО ЛИКЕРА СА ВАНИЛОМ

– КАРАТЕ: СТЕФАН ЈОКСИЋ ИДЕ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО

ТРАГАЊЕ ЗА СМИСЛОМ И ИЗГУБЉЕНОМ ЧИСТОТОМ СВЕТА

N. R.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ЗА ДЕЦУ “МЛАДУНЧЕ”, АУТОРА МИЛОША МИХАИЛОВИЋА У конференцијској сали Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис”, у понедељак, 12. децембра, представљена је књига за децу “Младунче”, аутора Милоша Михаиловића, у издању ИК “Пчелица”. Осим аутора, у програму су учествовали маркетинг менаџер Невена Марковић и ученици ОШ “Милица Павловић”. “Милош Михаиловић се већ успешно огледао као […]
“ЧАЧАК ЋЕ И ОВЕ ГОДИНЕ БИТИ ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ”

N. R.

МИЛАН БОЈОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈП “ГРАДАЦ”, О ОВОГОДИШЊИМ ПЛАНОВИМА, СА ОСВРТОМ НА 2023. – Припремајући се за овај разговор на тему реализованих активности у 2023. години и активности планираних за текућу, 2024. годину, осврнуо сам се на интервју од пре годину дана, у ком смо најавили реализацију бројних пројеката, али и указали на потребу запошљавања нових, […]
НАГРАДНО ЗИМОВАЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ГРАДА ЧАЧКА У ЧЕШКОЈ

I. М.

„ИГРЕ ПРЕКО ГРАНИЦА“ У циљу унапређења одличне сарадње, два братска града, Чачка и Велешке Мезеричи из Чешке, први пут је ове године реализован пројекат размене ученика. Пројекат је осмишљен да ученици основних школа Града Чачка иду у Чешку на скијање, а ученици из Чешке у току лета дођу у посету на летовање у Црну Гору, […]

