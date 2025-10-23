ПОМОЗИТЕ У ЛЕЧЕЊУ НИКОЛИНЕ ЖИВКОВИЋ ИЗ БЕЧЊА!

ТЕШКЕ ДИЈАГНОЗЕ ПРЕКИНУЛЕ ВЕСЕЛО ОДРАСТАЊЕ
Безбрижно одрастање Николине Живковић (2008.) из чачанског села Бечањ, пре три године прекинуле су здравствене тегобе у виду високог крвног притиска, јаке главобоље, несвестице. Након кратког лечења у Општој болници у Чачку, са породицом се упутила на Институт за мајку и дете у Београду, где је потражила лекарску помоћ.
– Све је почело у децемебру 2022. године. Имала сам повишен крвни притисак, јаке главобоље, несвестице, након тога трњење шака, лица, леђа, јаке болове у целом телу. Нисам могла да ходам скоро два месеца, доктори нам ни дан-данас нису рекли како сам стала на ноге. Након тога почеле су ствари да ми испадају из руку, притисак ми је константно био 170 са 100, нисам могла ваздух да удахнем. После три године лечења добила сам неколико дијагноза: Вирус Западног Нила, Легионарска болест, Синдром хроничног умора, Умерено тешка дисфункција нервног система, Хипертензија, Тахикардија, Парастезија. Примала сам венске терапије, разне инфузије, имам их и сада три пута недељно, то све морамо приватно јер то лечење не подлеже јавном здравству. Три пута дневно пијем лекове за притисак, потребан ми је лекарски надзор, јер не знам када могу да паднем. Силни лекови које сам до сада пила и које пијем уништавали су ми желудац, па имам и тих проблема – почиње своју причи Николина Живковић.
Николина је ученица Машинско-саобраћајне школе у Чачку, иако се труди да буде редован ученик, здравствене тегобе које има то јој не омогућавају, па тако све чешће одсуствује. И када иде у школу, како каже, веома је успорена, брзо се замара и не може да се креће уз степенице.
Иако је наилазио на различите одговоре, а међу њима је било и оних без имало емпатије, Николинин отац Драган на све начине бори се за своје дете.
– Три године лечила се на Институту за мајку и дете, након погрешне дијагнозе која јој је успостављена и лекова које је користила, пронашли смо доктора Бранислава Миловановића који је родом из Горње Горевнице и ради на Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње. Након што је погледао анализе и упутио нас да поново Николина извади крв, рекао ми је да смо дете довели 20 дана касније не би било помоћи. Николина сада пије 32 лека како би јој било боље и то све много кошта – прича отац Драган.
С обзиром на то да Николина осамнаест година пуни за пет и по месеци, тек тада ће имати право да се лечи на Дедињу, а до тада ће сваку контролу или преглед морати да плаћа, као и до сада. Трошкови су велики, за лекове, анализе, контроле, одласке у Београд, који некада буду и пет месечно, у зависности од њеног стања.
Док смо разговарали са Николином и њеним оцем они су се враћали из Никшића, били су под Острогом. Иако је била јако срећна што је имала прилику да се помоли Светом Василију Острошком, како каже, ипак се уморила, јер је и сам пут за њу веома напоран. Кући се враћа са надом да ће јој поред лекова помоћи молитве, али и сви добри људи који су у могућности да уплате новац и помогну њеним родитељима у финансирању лечења.
Уколико желите да помогнете Николини у њеној борби, можете уплатити новац на жиро рачун: 200-41407077-95
Помозите, јер наше мало, некоме много значи!
Виолета Јовичић