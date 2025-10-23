ПОМОЗИТЕ У ЛЕЧЕЊУ НИКОЛИНЕ ЖИВКОВИЋ ИЗ БЕЧЊА!

Ljubazne žene zarađuju manje Istraživanja pokazuju da odlučne, samopouzdane žene, koje jasno izražavaju svoja očekivanja i ne povlače svoje zahteve, zarađuju više novca od predusretljivih žena jednakih sposobnosti. Izreka ’Fini momci poslednji stižu’ (Nice guys finish last) odnosi se i na žene kad je posao u pitanju. Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu ’The […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

