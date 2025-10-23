БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

U protekla 24 sata preko Horgoša u Srbiju ušlo oko 20.000 putnika u 4.500 putničkih vozila, prenosi Mondo.Mera prema kojoj je ulazak u Srbiju dozvoljen uz negativan PCR test, a za građane koji ga ne poseduju propisana kućna izolacija 10 dana, stupa na snagu u ponedeljak 21. decembra, potvrđeno je Tanjugu u kabinetu premijerke Ane […]

