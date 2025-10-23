Društvo Privreda

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

ИНСПЕКТОРСКА ЗАЈЕДНИЦА И ПАРТНЕРИ У МИСИЈИ СТВАРАЊА ПОВОЉНИЈЕГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Струковно удружење Мрежа инспектора Србије (МИНС) и Регионална привредна комора Моравичког и Рашког управног округа су уз подршку Града Чачка, прошлог петка, 17. октобра, у сали Скупштине града, поводом обележавања Дана инспектора Србије, одржали стручни скуп са привредницима и представницима удружења за заштиту потрошача на тему „Безбедност хране биљног и животињског порекла“. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покренуло је израду Нацрта закона о безбедности хране који има за циљ заштиту потрошача и унапређење квалитета хране. Нов закон треба да осигура већу безбедност и поузданост у систему безбедности хране, прецизне обавезе свих учесника у ланцу исхране, од примарне производње до потрошача, као и прецизнију поделу надлежности и одговорности институција. Кључна новина закона је ефикаснија истрага у систему брзог обавештавања и реаговања у случају небезбедне хране, закључак је овог тематског скупа.

Душан Васић, Данијела Козомора, Зоран Павловић и Горана Танасковић

ПАРТНЕРСТВО ПРОИЗВОЂАЧА, ПОТРОШАЧА И ИНСПЕКТОРА

Стручни скуп на тему „Безбедност хране биљног и животињског порекла“ организован је ради промоције нацрта нових законских решења у области заштите здравља потрошача, али и значајних предности за све актере у ланцу исхране, од произвођача до потрошача, као и ради успостављања партнерског односа између инспекција и привредника са циљем да се обезбеди квалитетна храна кроз рационалан и ефикасан систем надзора и контроле. Овај скуп доприноси стварању повољнијег амбијента за одрживо пословање привредних субјеката у складу са законским прописима, као и подизању свести јавности о важности квалитетне хране и ефикасног надзора над њом, где је значај инспекција незаменљив за здравље становништва, рекао је Зоран Павловић, представник и почасни члан Мреже инспектора Србије.

– Циљ скупа је био да окупимо потрошаче, произвођаче, прерађиваче и оне који врше надзор над применом правила и прописа о безбедности хране – инспекторе. Било је важно да размене искуства, да саслушају једни друге, да донесу одређене закључке о безбедности хране. Произвођачи и прерађивачи су имали прилику да поставе питања и наведу тешкоће које имају у поштовању закона, а инспектори да одговоре на та питања и укажу на неправилности које су најчешће. Најважније је да се превентивним радом успостави партнерски однос између произвођача, потрошача и инспекције – нагласио је Зоран Павловић.

ВЕЋА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАЧАЊЕ ПОВЕРЕЊА ПОТРОШАЧА

Душан Васић, пољопривредни инспектор Одељења пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, говорио је о подели надлежности према врсти производа и органима; обавезама субјеката у погледу Закона о безбедности хране и Уредбе о додатним захтевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст и друга биљна уља и масти; изазовима са којима се инспекција сусреће, могућностима развоја инспекцијских служби; резултатима рада инспекције, најчешћим неусаглашеностима, превентивном деловању инспекције и плану рада Одељења за безбедност хране биљног порекла за 2025; као и о новинама предвиђеним Нацртом закона о безбедности хране.

Данијела Козомора, шеф одсека ветеринарске инспекције Сомбор, указала је на важност контроле спровођења Уредбе о додатним захтевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст и друга биљна уља и масти из области надлежности ветеринарске инспекције. Говорила је и о утицају тренутне епизоотиолошке ситуације у земљи и окружењу на тржиште хране животињског порекла; о раду ветеринарске инспекције, најчешћим неусаглашеностима и сарадњи са другим министарствима.

Васић и Козомора су нагласили да нова законска решења из области безбедности хране представљају значајан корак ка већој транспарентности у пословању са храном, јачању поверења потрошача и унапређењу система контроле, као и да они доносе прецизније дефиниције превара у храни и успостављају ефикасније механизме за њихово откривање и спречавање, чиме се додатно јача заштита потрошача.

ОЧУВАЊЕ ВИСОКОГ НИВОА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ПОТРОШАЧА

На стручном скупу је истакнуто да је у претходном периоду унапређена сарадња свих инспекцијских служби у области безбедности хране, што доприноси бољој координацији, ефикаснијем надзору и бржој размени информација између надлежних органа, у циљу очувања високог нивоа заштите здравља потрошача. Зоран Павловић, који је председавао скупом, навео је да је успостављање сталног дијалога привреде и грађана са инспекцијским службама основни предуслов за постизање циљева.

– Зато се однос између привредних субјеката и инспекција мора мењати, а циљеви рада инспекција се не могу огледати у већем броју казни и њиховим већим износима, него у стварању боље заштите у оквиру закона. Закључак свих учесника је да безбедност хране и хране за животиње представља један од кључних приоритета сваког друштва, јер директно утиче на здравље становништва, поверење потрошача и стабилност тржишта. Она није одговорност само једног органа, већ заједничка обавеза свих учесника у систему, од произвођача и прерађивача, до надлежних служби и самих потрошача. Инспекцијске службе имају централну улогу у заштити јавног интереса и обезбеђивању поштовања прописа, али примарна одговорност за безбедност производа је на субјектима у пословању храном, који су дужни да поступају у складу са законом и да примењују прописане мере и стандарде – нагласио је Зоран Павловић.

Н. Р.

СТВАРАЊЕ ПОВОЉНИЈЕГ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

– Привредна комора Србије заједно са Мрежом инспектора организује тематске скупове који имају за циљ да боље повежу привреднике и инспекцијске службе, као и доносиоце закона, ради стварања повољнијег пословног окружења. Министарство пољопривреде је покренуло израду Нацрта закона о безбедности хране и веома је важно да привредници, и то сви у ланцу снабдевања хране, од произвођача до потрошача, благовремено добију информације о њиховим обавезама. Привредници су навели са којим проблемима се суочавају и поставили бројна питања на која су добили одговоре од инспектора из надзорне области, али су изнели и примедбе на рад инспекцијских служби, као и предлоге за унапређење тренутног стања – нагласила је за наш лист Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак РПК Моравичког и Рашког округа.

