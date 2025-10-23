Slične Vesti
ОД УДВОРИШТВА ДО БУНТОВНИШТВА У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ФИЛМУ (29): МОЖЕ ЛОШЕ, А МОЖЕ И ГОРЕ
ОД УДВОРИШТВА ДО БУНТОВНИШТВА У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ФИЛМУ (29) Сто година од настанка Југославије згодна је прилика да се проговори и о неким појавама које су довеле до урушавања заједничке државе, али кроз историју југословенске уметности тог доба, пре свега кроз филм, који је на најбољи начин представљао успоне и падове државе у којој смо живели. […]
Filmski program Doma kulture
Ponedeljak-sreda 18-20.septembar 2017. Velika sala u 18:00 NAJBOLJE OD NJIH Their Finest, V. Britanija, 2017, 117 min Godina 1940-ta, bombardovanje Londona. Sa stalnim padom morala stanovništva, Katrin, neiskusna scenaristkinja i improvizovani tim glumaca, snimaju čak i tokom napada kako bi podigli duh naroda i inspirisali Ameriku da se pridruži ratu. Režija: Lon Šerfig Uloge: Džema […]
Позоришни програм Дома културе: “ШКОЛА ЗА ЉУБАВНИКЕ“
Позоришни програм “ШКОЛА ЗА ЉУБАВНИКЕ“ Четвртак 27. септембар 2018. Велика сала у 20:00 Радња ове представе је смештана у Италији, почетком 60-их година. Муж и жена, јако успешни у свему што раде, упадају у брачну колотечину. Потреба да се из ње изађе по сваку цену, доводи до пар њихових одлука, које ће им променити животе. […]