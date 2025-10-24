ДАНАС ПРОМЕНЉИВО И СВЕЖИЈЕ ВРЕМЕ

Извор:РХМЗ, РТС
После кишне ноћи очекује се ведрије јутро, осим на југу и југоистоку Србије. После подне и увече стижу пролазни пљускови.
Током дана променљиво и свежије, после подне и увече поново са пролазном кишом и локалним пљусковима.
Смењивање кише и сунца, наредних дана више пљусковаДуваће слаб до умерен западни и северозападни ветар. Јутарња температура од 8 до 16 степени, а највиша дневна од 15 до 20 степени.
У Београду ујутру престанак кише и делимично разведравање, током дана променљиво и свежије, после подне и увече поново са пролазном кишом и краткотрајним пљусковима и највишу дневну температуру око 17 степени.
Од суботе до уторка очекује се променљиво време са честом појавом кише и пљускова, у недељу после подне, током ноћи ка понедељку и у понедељак пре подне са условима за локално већу количину падавина.
Највиша дневна температура у већини места биће у интервалу од 14 до 17 степени, у понедељак и уторак хладније.
Опрез срчаним болесницима, могућ поремећај сна
Опрез се саветује срчаним болесницима, посебно онима са повишеним крвним притиском, као и асматичарима.
Поремећаји сна и болови у мишићима су могући као метеоропатске реакције. Учесницима у саобраћају се препоручује пажња.