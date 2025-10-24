ДАНАС ПРОМЕНЉИВО И СВЕЖИЈЕ ВРЕМЕ

Obačno sa slabom kišom tokom dana – kakav će biti vikend Ujutro ponegde magla. Tokom dana biće umerene oblačnosti koja će samo ponegde usloviti slabu kišu, pre podne na istoku i jugu, a popodne i na severu. Temperatura od šest do 11, tokom dana do 17 stepeni. Na istoku i jugu ujutru pre podne oblačno […]

