Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 10. фебруар

Na današnji dan pre 22 godine bombardovana je kompanija “Sloboda”, a kod svoje kuće poginula je Mileva Kuveljić. To je bila prva žrtva NATO bombardovanja iz Čačka. Napad se dogodio u 4:10 ujutru. Tada je povređeno još troje građana, a jedan od njih je od posledica ranjavanja umro mesec dana kasnije. Sloboda je prvo bila […]

