Zdravstvo

Јуче рођено СЕДАМ БЕБА – пет девојчица и два дечака!

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло СЕДАМ БЕБА, ПЕТ ДЕВОЈЧИЦА И ДВА ДЕЧАКА.

мама и беба
Фото: Архива Ча гласа

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

Извор: Ча глас

