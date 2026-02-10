Јуче рођено СЕДАМ БЕБА – пет девојчица и два дечака!

Кајсије за здраво срце, лепу кожу, зубе и кости ИЗВОР: РТС Кајсије подстичу одбрамбену снагу организма од инфекција. Ако се једу пре оброка, добро утичу на варење. Због високог садржаја гвожђа препоручују се анемичним особама. Осим бета каротена, одличан су извор витамина „А“, „Ц“ и „Е“. Садрже флавоноиде, који штите од болести попут дијабетеса и […]
Аџић Вукичевић: Вакцинација учинила много, мање је тежих случајева који захтевају хоспитализацију ИЗВОР: РТС У Србији се повећава број новозаражених, а стручњаци упозоравају да делта сој полако потискује британски. Бројеви упозоравају да је четврти талас пред нама, истичу лекари и додају да ће на удару бити невакцинисани, те да је неопходно убрзање вакцинације. Повећава се […]