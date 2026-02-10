Društvo

„ЦЕРОВЦИ” ПОНОВО НА ОКУПУ

Z. Ј. Komentara (0)

Иако је одавно нестао и њен последњи траг, некадашњи радници не заборављају Фабрику термотехничких уређаја „Цер”. Деценијама су градили, не само чачанског и југословенског, већ и светског гиганта. Велике хале и производни погони нису сачувани, али јесте пријатељство. Довољно је само да виде једни друге и – као да ниједан дан није прошао од растанка. „Церовци” су и овога пута прославили Дан фабрике. Из године у годину, њихове прославе су многољудније…

– Долазим сваке године. Ако некога не препознам одмах, мало дубље се загледам у лице и одмах се врате слике из прошлости. Ми смо се стално дружили у фабрици, на теренима, где год смо били. Пазили смо једни друге и избегавали свађе. Кад се деси да се неко посвађа, одмах смо мирили. Наш погон је имао 100 људи и сви смо били једна фамилија – сећа се Живорад Ђоковић Жак, некадашњи шеф погона „Керамика” и један од најстаријих „Цероваца”. Има 89 година и увек се радо одазове на прославу коју припреме његове колеге.

„Церовци” су по четврти пут окупили у ресторану „Кристал”, 3. Фебруара, на Дан фабрике. Радује их и чињеница да их је сваки пут више. Када су се први пут састали, 2023. године, било их је тридесетак. Врло брзо се проширио глас о тој прослави и некадашњи радници почели да траже једни друге и да се изнова зближавају.

Живорад Ђоковић Жак,

 – Успели смо да пронађемо још наших колега који су живи. Поједини нису могли да дођу, али надамо се да ћемо се видети следеће године. Желимо им срећу и добро здравље. „Цер” није био познат само по производњи и халама, већ по изузетним људима, мајсторима, инжењерима, руководиоцима. Они су створили једну европску и светску фирму. Какви смо били пријатељи, види се и данас. Скоро да нико није одбио да дође на прославу. Ове године пријавило се 190 људи – каже Предраг Предо Јефтић, један од организатора прославе.

Цане Раденковић, Предраг Јефтовић и Ацо Јелић

И прослава Дана фабрике, која је постала традиција је наставак онога што је некада било. Ни раније „Церовцима“ није требало много да пронађу повод. Нису то морали да буду породична или пословна славља. Књиговођа Борика Петровић сећа се и да је завршни финансијски извештај био значајан догађај у „Церу”.

Борика Петровић

 – У јануару смо данима радили до 20 часова, а у фебруару предавали завршни рачун. Није нам само то био повод за славље. Испраћаји у пензију су били невероватни. Правили смо их у „Морави” и сви се окупимо, цела фабрика. Не знам да ли данас може да се понови тако нешто? Нас је било петнаесторо у канцеларији. Када се неко разболи, ми се скупимо и одемо у посету. Без изузетка, тако је било иако су, на пример, користили три дана боловања и нису били теже болесни. Били смо такви, јер та фабрика није припадала ни мени, ни теби, него нама… – сматра Борика Петровић. Она је у „Церу” провела радни век до 1991. Тада је имала 30 година стажа и могла је да се превремено пензионише. Наставила је после пензионисања да ради у приватном сектору, али искуства из „Цера”, када је реч о међуљудским односима и уважавању запослених, нису се поновила. Напротив!

Некада је у „Церу” постојало Културно-уметничко друштво. Гостовало је широм некадашње Југославије.

 – Основао сам КУД „Цер”, које је било треће друштво у Чачку, после „Абрашевића“ и „Жела“. Путовали смо у Босну, Словенију, Хрватску. Био сам и председник омладине у „Церу”. Тада се фабрика увелико градила. Остао сам девет година и девет месеци. Отишао сам 1979. и отворио занатску радњу. Док је фабрика постојала, нисам радио „Церов“ програм – каже чачански привредник Момир Ћосовић. У „Церу” је био руководилац припреме производње и монтаже, а данас је власник предузећа „Прогрес инжењеринг“.

Захвалница и за Момира Ћосовића

Момир Ћосовић је један од добитника захвалнице које су „Церовци” доделили заслужнима за поновна окупљања. Једна група људи, међу којима и професор др Сретен Поповић, већ четири године окупља некадашње колеге да би прославили Дан фабрике.

–  Многи ме питају: „Шта ви славите и обележавате – Дан фабрике које нема?“ Мој одговор на то је веома једноставан: „Фабрике нема, али ми постојимо! Лик Цероваца постоји још увек у нама и док је њега, постојаће и Цер“…  – део је добродошлице коју је професор Сретен Поповић прошле године упутио колегама. Ове године није могао да буде део великог славља, али му је изнова упућена захвалност, као и Ацу Јелићу, Милошу Урошевићу и осталима који изнова оживљавају лик „Цероваца”.

Slične Vesti
Društvo

SAOBRAĆAJ USPOREN ZBOG PROŠIRENJA NAPLATNE STANICE „PRELJINA“

I. М.

Do 1. aprila će trajati radovi na proširenju kompleksa naplatne stanice “Preljina”, a u zoni radova saobraćaj se odvija usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na auto-putu E-763, Beograd-Obrenovac, do 1. marta u vremenu od 7 do 16 sati izvode se radovi na postavljanju stalne vertikalne signalizacije. Radovi se izvode u pokretu, u oba smera, […]

Научно технолошки парк
Društvo Grad

ДАНАС: Радионица ,,Иновациони оквир Србије и могућност финансирања“

G. D.

Радионица ,,Иновациони оквир Србије и могућност финансирања“ биће одржана у просторијама седишта Научно технолошког парка Чачак у четвртак, данас, 15. септембра, од 09.00 до 15.00 часова. Научно технолошки парк Чачак спроводи пројекат ,,Иновације и нове технологије у МСП у централној и западној Србији“. На путу ка остварењу још бољих резултата подржани смо кроз програм Европске […]
Društvo

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ У МРШИНЦИМА

G. D.

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић је, са сарадницима, посетио Месну заједницу Мршинци, у којој је потпуно реконструисан такозвани Пут до Милишића, како га мештани називају. Саобраћајница је дугачка 1.200 метара, ширина асфалта је три метра, а вредност радова око 14 милиона динара. На иницијативу Града Чачка, инвестицију је финансирала Влада Републике Србије преко јавног предузећа „Путеви […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.