град
Grad

Представници локалне самоуправе упутили саучешће породици преминуле девојчице

G. D. Komentara (0)

Представници локалне самоуправе упутили су саучешће породици преминуле девојчице  Е. М. Изјаву преносимо у целости:

Са дубоком тугом смо примили вест о смрти девојчице након оперативног захвата у Општој болници у Чачку. У име локалне самоуправе Града Чачка изражавамо искрено саучешће породици која је претрпела ненадокнадив губитак.

Разумљиво је да је овај трагични догађај изазвао је велику узнемиреност и тугу међу грађанима.

Сматрамо да је од изузетне важности да се све околности овог случаја испитају темељно, стручно и одговорно од стране надлежних институција. Локална самоуправа очекује да јавност буде благовремено и тачно информисана о резултатима тог поступка.

У овом тешком тренутку апелујемо на достојанство и поштовање приватности породице.

Кабинет градоначелника Чачка

Slične Vesti
Grad

Najviše Čačana primilo kinesku vakcinu

I. М.

U Čačku je do danas prvu dozu vakcine primlo 23.060 sugrađana, a obe doze 19.035 Čačana. Najviše Čačana je primilo kinesku vakcinu, nešto više pd 15.500. oko 3.500 njih rusku „Sputnjik V“, 2.173 je primilo Fajzer i Astra Zeneku 1.757. Na teritoriji Moravičkog okruga 39.164 osobe su vakcinisane prvom dozom, a sa obe doze 31.426. […]
Grad

RADIKALI OPTUŽUJU VLAST DA SU PRUŽNI PRELAZI U ČAČKU NEBEZBEDNI, BOJOVIĆ DEMANTUJE, TVRDEĆI DA SU DVA IZGRAĐENA PROŠLE GODINE

I. М.

Predstavnici Srpske radikalne stranke, kako su istakli na današnjoj konferenciji u Čačku poslali su dopis gradonačelniku Milunu Todoroviću da što pre reaguje kod resornog ministarstva kako bi se obezbedili pružni prelazi u čačanskim naseljima. Nebezbednost pružnih prelaza bila je tema i na juče održanoj sednici Republičkog parlamenta. Sa druge strane, pomoćnik gradonačelnika Milan Bojović kaže […]
Grad

Večerašnja PRiČa: Brkovi, Ritam Nereda, Blaža i kljunovi

G. D.

Rock Festival PRiČA ove godine biće održan 17. i 18. juna na Želovom igralištu u Čačku. Za razliku od prethodnih godine, ove godine festival se održava iz dva dela – letnja i zimska PRiČA.Večeras će nastupiti bendovi Brkovi, Ritam Nereda, Blaža i kljunovi, dok će druge festivalske večeri publika imati priliku da uživa u nastupima […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.