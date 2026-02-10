Представници локалне самоуправе упутили саучешће породици преминуле девојчице

U Čačku je do danas prvu dozu vakcine primlo 23.060 sugrađana, a obe doze 19.035 Čačana. Najviše Čačana je primilo kinesku vakcinu, nešto više pd 15.500. oko 3.500 njih rusku „Sputnjik V“, 2.173 je primilo Fajzer i Astra Zeneku 1.757. Na teritoriji Moravičkog okruga 39.164 osobe su vakcinisane prvom dozom, a sa obe doze 31.426. […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

