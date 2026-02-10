Представници локалне самоуправе упутили саучешће породици преминуле девојчице

Представници локалне самоуправе упутили су саучешће породици преминуле девојчице Е. М. Изјаву преносимо у целости:
Са дубоком тугом смо примили вест о смрти девојчице након оперативног захвата у Општој болници у Чачку. У име локалне самоуправе Града Чачка изражавамо искрено саучешће породици која је претрпела ненадокнадив губитак.
Разумљиво је да је овај трагични догађај изазвао је велику узнемиреност и тугу међу грађанима.
Сматрамо да је од изузетне важности да се све околности овог случаја испитају темељно, стручно и одговорно од стране надлежних институција. Локална самоуправа очекује да јавност буде благовремено и тачно информисана о резултатима тог поступка.
У овом тешком тренутку апелујемо на достојанство и поштовање приватности породице.
Кабинет градоначелника Чачка