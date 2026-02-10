ДЕЧЈА КАРДИОЛОГИЈА – чување срца од најранијег узраста

LIDL NEĆE POVEĆAVATI CENU BELOG HLEBA: OSTAJEMO NA 58,99 RSD, POTROŠAČI PRIORITET Kompanija Lidl Srbija donela je odluku da će zadržati cenu belog hleba od brašna T-500, odnosno cena će u svim Lidl prodavnicama ostati kao i do sada 58,99 dinara za 500 g, bez obzira na najnoviju odluku Vlade Republike Srbije kojom je prestalo […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

