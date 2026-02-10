Marketing Zdravstvo

ДЕЧЈА КАРДИОЛОГИЈА – чување срца од најранијег узраста

Др Милка Тајсић, педијатар-кардиолог, гостујући лекар у „ПАРК ПОЛИКЛИНИЦИ“

Дечја кардиологија је грана медицине која се бави болестима срца и крвних судова код новорођенчади, деце и адолесцената. Иако се често мисли да су срчане болести искључиво проблем одраслих, многи поремећаји срца, према речима  др МилкеТајсић, педијатара-кардиолога, гостујућег лекара у „ПАРК ПОЛИКЛИНИЦИ“, могу бити присутни већ од рођења или се развити током детињства и адолесценције.

Најчешћи разлог посете дечјем кардиологу јесу урођене срчане мане, које настају током развоја плода у трудноћи.

-Оне могу бити благе и без симптома, али и озбиљне, са потребом за раном дијагностиком и хируршким лечењем. Захваљујући савременој дијагностици, многе мане се данас откривају још током трудноће или у првим данима живота – истиче др Тајсић.

Поред урођених, постоје и стечене болести срца, које се могу јавити током одрастања. То су, између осталог, запаљења срчаног мишића и срчаних залистака, поремећаји срчаног ритма, као и повишен крвни притисак код адолесцената. У последње време, наглашава др Тајсић, све већи значај има и утицај гојазности, физичке неактивности и стреса на здравље срца код младих.

Дијагностика и праћење

Дечја кардиологија користи савремене, безбедне и безболне методе испитивања, као што су ултразвук срца (ехокардиографија), електрокардиограм (ЕКГ), Холтер ЕКГ , Холтер крвног притиска и тест оптерећења. Ове методе омогућавају рано откривање проблема и правовремено лечење, али и праћење деце која се баве спортом.

Превенција и значај здравих навика

Један од важних задатака дечје кардиологије јесте превенција.

– Усвајање здравих животних навика од најранијег узраста – правилна исхрана, редовна физичка активност и контрола телесне тежине – представља најбољу заштиту срца у каснијем животу. Редовни систематски прегледи имају кључну улогу у раном препознавању ризичних фактора. Родитељи имају важну улогу у очувању здравља дечјег срца. Правовремено јављање лекару у случају симптома као што су замарање, лупање срца, бол у грудима или несвестица, може бити пресудно. Савремена дечја кардиологија данас омогућава већини деце са срчаним обољењима квалитетан и активан живот – закључује др Милка Тајсић, педијатар-кардиолог, гостујући лекар у „ПАРК ПОЛИКЛИНИЦИ“.

