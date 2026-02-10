Облачно, с кишом, суснежицом и снегом

Извор: РТС, РХМЗ
У Србији ће данас бити облачно, местимично с кишом, суснежицом и снегом. У кошавском подручју дуваће појачан источни и југоисточни ветар. Ледени дан у Тимочкој Крајини, а најтоплије на југу земље.
Облачност с Јадрана, преко наших крајева, премешта се даље ка истоку. На северу Србије очекује се променљиво, а у осталим крајевима претежно облачно и хладније време, местимично са падавинама.
У јутарњим, вечерњим и ноћним сатима биће са суснежие и снега, а током дана и краткотрајне кише. У области Хомоља и Поморавља киша ће се локално ледити на тлу.
У нижим пределима Тимочке и Неготинске Крајине могуће је стварање снежног покривача висине од пет до 15 центиметара, на планинама локално и више, док ће се у осталим деловима Србије тек понегде краткотрајно формирати мањи снежни покривач.
У кошавском подручју је на снази наранџасти метео-аларм, дуваће јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу олујни југоисточни ветар.
Најнижа температура кретаће се од минус два до три степена, а највиша од минус један у Тимочкој Крајини (где се очекује ледени дан) до десет степени на југу Србије.
У Београду ће ујутро бити облачно са локалном појавом суснежице или краткотрајног снега, а у току дана биће променљиво, ветровито, хладније. Већи део дана биће без падавина – само у појединим деловима престонице краткотрајна киша или суснежица.
Дуваће кошава – умерен и јак југоисточни ветар, док ће најнижа температура бити око нуле, а највиша око четири степена.
Опрез за астматичаре, срчане и психичке болеснике
Релативно неповољне биометеоролошке прилике имаће већина хронично оболелих, наводи се на сајту РХМЗ.
Опрез се саветује астматичарима, као и срчаним и психичким болесницима.
Реуматски болови и несаница су очекивани као метеоропатске реакције.
Учесницима у саобраћају се препоручује појачана концентрација.