TAJNI ROĐENDANSKI POKLON BRANKU KUKIĆU OD DRUŠTVA PRIJATELJA

KNjIGA „BRANKO K.“, PRIZNANJE ZA KULTURNU MISIJU

Kada su se dogovarali kako da iznenade i obraduju čačanskog književnika i izdavača Branka Kukića za 70. rođendan, objavili su u tajnosti knjigu o njemu. Delo posvećeno čačanskom književniku, publicisti, izdavaču je svakako priznanje svemu što je uradio za kulturu u zemlji, regionu, Evropi… Malo ko je dobio takvo rođendansko iznenađenje, malo ko, a možda i niko…

Iza Branka Kukića, publiciste, pesnika osobenog izraza, esejiste posvećeog književnosti i likovnoj umetnosti, stoji ogroman izdavački opus koji čini više od 130 brojeva kultnog tematskog časopisa za kuturu i umetnost „Gradac“, ozbiljna literatura svakog ozbiljnog intelektualca, izdanje istoimene Izdavačke kuće koja je proslavila Čačak, ali i više od stotinu naslova čuvene biblioteke “Alef” i brojne druge birane knjige u izdanju ove čačanske izdavačke kuće. Jednoglasno je mišljenje da Kukićev rad prevazilazi okvire kulture u čijem kontekstu postoji i deluje.

– Zbornik „Branko K.“ treba, pre svega, posmatrati kao rođendanski dar i čin iskazivanja prijateljstva. Jedino što ga razlikuje od drugih poklona je činjenica da su gosti pozvani na zabavu neki od naših najpoznatijih pisaca i intelektualaca, kao i držanje do onog starog principa da slavljenik nije smeo da zna šta mu se sprema – rekao je za „Glas“ Marjan Čakarević, u ime neformalnog Društva prijatelja Branka Kukića, kao glavni „krivac“ i organizator kreiranja ovog „konspirativnog“ rođendanskog poklona.

– Na ideju sam došao posle jednog druženja sa Brankom, kada sam shvatio da za sve ono što on radi ne postoje primerena priznanja, da kulturna zajednica ne podrazumeva, ili ne oseća, ili ne oseća dovoljno – „autorstvo“ u uređivačkom poslu, a autorstvo se u umetnosti, svejedno da li je reč o osnovnim ili drugostepenim vidovima stvaralaštva, zapravo svodi na predstavljanje određene vizije sveta – i da stoga rad pojedinih ljudi, bez kojih je naša kultura nezamisliva, ostaje na izvestan način u drugom planu. Nije tu Kukić jedini, padaju mi na pamet ljudi poput Miloša Stambolića, Zorana Mišića, Branka Vučićevića i nekih drugih, čije figure stoje iza različitih kapitalnih projekata naše kulture, ali za čiji rad i doprinos istovremeno nema sasvim odgovarajućeg polja unutar koga bi njihovo delovanje moglo biti sagledano u svom punom obimu, pa na neki način i vrednovano. Otuda je jedna od namera ovog zbornika, pored iskazivanja prijateljstva i zahvalnosti za sve ono što je Branko uradio i radi za svakog od nas ponaosob – naglašavanje i promišljanje same uloge koju ljudi poput njega imaju u jednoj kulturi – istakao je Čakarević, uz napomenu da su „okolnosti, ipak, uslovile da poklon bude skromniji nego što su ga prvobitno zamislili.“

– Bio sam iznenađen ovim neobičajenim i nesvakidašnjim poklonom za moj sedamdeseti rođendan, pogotovo što su to moji prijatelji uradili u tajnosti. Reč je o ljudima koje neobično cenim i kao stvaraoce, i kao osobe i kao saradnike. Ovaj njihov „poklon“, svakako je pozitivna reakcija na sve ono što sam do sada uradio. To je za mene veliko priznanje. U toj knjižici ima neuobičajenih mišljenja, vrlo pohvalnih, sa dosta interesantnih i važnih činjenica, ali i iskrenih emocija. Da li ima pristrasnosti u ovim pohvalama, to je stvar javnosti da proceni. Ima raznih priznanja za nečiji rad, ali mislim da od ovog nema većeg, prijatnijeg i spontanijeg. Kada vidim sva ova imena, shvatim svo bogatstvo koje sam preko njih dobio – rekao je za „Čačanski glas“ ovim povodom Branko Kukić.

Snežana Ranković, foto: Stefan Vacić

Knjigu “Branko K.”, na 115 strana, objavila je beogradska Knjižarnica “Zlatno runo”, čija je vlasnica, takođe Čačanka, Snežana Ranković. Knjiga je odštampana u 70 numerisanih primeraka i ne može se kupiti.

Zorica Lešović Stanojević

(Ceo tekst u nanovijem „Čačanskom glasu“)