НАКОН ОБДУКЦИЈЕ БИЋЕ ПОЗНАТО ДА ЛИ ЈЕ БИЛО ПРОПУСТА У ЛЕЧЕЊУ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

Z. Ј.

Данас се у медијима појавила вест да је девојчица стара четири година, којој су оперисани крајници у Општој болници у Чачку, преминула на Институту за мајку и дете у Београду. Девојчици је, како су писали медији, урађена операција, која је довела до одређених компликација, након чега се стање детета погоршало, а она је превезена на Институт за мајку и дете, где и преминула.

Њени родитељи, родбина и пријатељи захтевају од лекара чачанске болнице одговоре на питања: шта се и како догодило?

С обзиром на то да одговоре нису добили, они су исте вечери одржали протест у кругу Болнице, где их је подржао велики број грађана.

Редакција „Чачанског гласа“ упутила је мејл ПР служби и директору Опште болнице за више информација о овом догађају, а као одговор добили смо саопштење упућено медијима.

– Породици овим путем изражавамо најдубље саучешће поводом трагичног догађаја. Након добијања информација о догађају од 04. 02. 2026. године, Управа болнице је истог дана обавестила Министарство здравља и здравствену инспекцију, након чега је следећег дана спроведена унутрашња провера квалитета стручног рада о чему је обавештена здравствена инспекција која није утврдила постојање пропуста у вођењу медицинске документације. Након спровођења екстерне провере квалитета стручног рада од стране Министарства здравља и налаза обдукције, утврдиће се да ли је било пропуста у лечењу уз предузимање свих мера да би се утврдио узрок овог трагичног догађаја – налази се у саопштењу Опште болнице Чачак.

В. Ј.

