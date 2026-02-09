ПРЕДСТАВНИЦИ ХЕРЦЕГНОВСКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ПОСЕТИЛИ “БОРАЦ 1926”

Fudbalski klub “BIP“ je više od decenije sinonim za dobar rad sa mlađim selekcijama. Podatak da je tridesetak fudbalera poniklih na igralištu kraj “Sladare“ u sastavima mnogih naših, a i evropskih klubova, kao i da je desetak trenera zanat “peklo“ upravo u ovom klubu, sasvim je dovoljan pokazatelj sa kakvom ozbiljnošću se ovde radi. Međutim, […]

