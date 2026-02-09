Sport

ПРЕДСТАВНИЦИ ХЕРЦЕГНОВСКИХ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ПОСЕТИЛИ “БОРАЦ 1926”

Данас, 9. фебруара, делегације Фудбалских клубова из града мимозе, “Игала 1929” и “Обилића м-тела”, које већ два дана бораве у нашем граду, посетиле су Фудбалски клуб “Борац 1926”.

Саша Петровић, Милош Теофиловић и Миро Лучић

У име домаћина поздравили су их помоћник градоначелника Милош Теофиловић и генерални секретар чачанског прволигаша Саша Петровић. Обојица су истакла да су овим начињени први кораци у сарадњи ових спортских колектива, али и да они представљају одличан увод у успостављању тешњих веза у свим областима друштвеног живота између градова на Западној Морави и Бококоторском заливу.

Председник “Играла 1929” и један од покретача идеје поновног оснивања “Обилића м-тела”, било је то 2010. године, Миро Лучић, истакао је да му је била давнашња жеља да се овако нешто уради, напоменувши да је стицајем околности рођен у Чачку, где је живео 16 година и овде завршио прва два разреда Гимназије, а онда га је живот одвео у иностранство. Није крио одушевљење условима за рад које пружају терени СЦ “Младост”, додавши да обе средине имају по нешто што би било од користи и једним и другима и да је то одлична база како би се спортска сарадња подигла на висок ниво, на обострано задовољство.

Шири извештај о посети Хрецегновљана нашем граду биће објављен у наредном броју “Чачанског гласа”.

В. Д.

