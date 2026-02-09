ОДРЖАНО ИНОВАЦИОНО БИЗНИС РАЗГИБАВАЊЕ У НТП-У ЧАЧАК

Hladnije i kišovito tokom dana, ali uskoro stiže lepše vreme Dan pred nama donosi mestimično kišu i pad temperature, do 18 stepeni. Lepše vreme sa suncem prognostičari obećavaju već sutra. U Srbiji se očekuje oblačno, sveže i vetrovito vreme, mestimično s kišom. Ujutro i pre podne na severozapadu, a posle podne i uveče i u […]

