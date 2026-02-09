ОДРЖАНО ИНОВАЦИОНО БИЗНИС РАЗГИБАВАЊЕ У НТП-У ЧАЧАК

У Научно-технолошком парку у Чачку одржано је Иновационо бизнис разгибавање. Догађај је замишљен тако да се сви кључни актери Иновационе бизнис заједнице Западне Србије и Шумадије окупе како би разменили искуства, разговарали о актуелним пројектима и програмима који се спроводе, као и о плановима за будућност.
– Научно-технолошки парк континуирано спроводи различите видове програма подршке, што у сарадњи са Министарством науке, технолошког развоја и иновација, што са Фондом за иновациону делатност, наравно и са другим партнерина. Заступљени су бројни међународни пројкети, а све у циљу стварања што бољих услова за даљи раст за наше стартап компаније и даљи развој – рекао је Дарко Василић, директор Научно-технолошког парка у Чачку.
Како је Василић истакао, у плану је да до краја ове године буде завршена нова зграда Научно-технолошког парка.
– Радови теку планираном динамиком, улази се у завршну фазу и надамо се да ћемо до краја године прећи у нову зграду заједно са новим чланицама. Нова зграда не значи само нови простор, инфраструктурни капацитет, већ и нови замах у развоју иновационе делатности у овом делу Србије. То ће бити симбол окупљања нове иновационе бизнис заједнице и свих младих иновативних људи са наших факултета и средњих школа – рекао је Василић.
Догађај је окупио представнике научно-технолошких паркова, образовних институција, стартап заједнице и привреде, са циљем јачања сарадње и размене искустава.
– Посебно нам је драго да се Иновациона заједница поново окупила. Ми смо још 2022. године направили Меморандум разумевању са шест институција које су чланице Иновационе заједнице и део Иновационог еко система и ми ћемо настојати да се та мрежа институција шири у наредном периоду. Кроз досадашње активности привукли смо доста пажње и имамо интересовања. Искористили смо Универзитет у Крагујевцу као платформу за ширење свих инфорација о постојању иновационих капацитета на територији Западне Србиие и Шумадије, а такође, искористили смо могућности и капацитете Иновационе заједнице да прођемо низ обука за студенте који су на факултетима имали прилике да се упознају са основама успостављања стартап иницијатива, а све у циљу да помогнемо младим људима на овој територији да од њихових иницијалних идеја дођу до иновација, а затим и комерцијализације тих иновација на тржишу – рекао је др Владимир Сенић, декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
На овом скупу Мирко Пешић, помоћник директора НТП-а Чачак, представио је актуелне пројекте. Научно технолошки парк Чачак тренутно ради на пет пројеката, укључујући и сарадњу са колегама из читаве Србије, а чему у великој мери доприносе и овакви скупови.
– Сада реализујемо два пројекта, која су међународна партнерства. Један је усмерен ка новим технологијама које помажу превенцији елементарних непогода и природних катастрофа, а други је везан за циркуларну економију и развој модела који могу да поспеше примену циркуларне економије и унапреде пословања малих и средњих предузећа у том путу примене нових технологија, али да буду и еколошки прихватљиве.
– Један пројекат који је подржан од стране Фондова ЕУ, а заправо је конзорцијум домаћих институција је пројекат који подразумева промену дигиталних иновационих хабова. Он подстиче развој нових технологија вештачке интелигенције и развој малих и средњих предузећа. Он има три компоненте и усмерен је ка стартапима, малим и средњим предузећима и јавном сектору. Носилац пројекта је НТП Ниш, а партнери су: Центар за дигиталну транспофрмацију из Београда, Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, Институт за вештачку интелигенцијз у Новом Саду и NiCAT из Ниша и наравно НТП Чачак. Реч је о домаћим институцијама које подстичу развој дигиталне технологије, индустрије пет нула и вештачке интелигенције у привреди – рекао је Мирко Пешић, помоћник директора НТП-а.
Константно се ради и на пружању подршке домаћим иновативним пројектима и стартапима, нудећи производне просторе, савремене технологије, едукацију и инкубатор услуге.
– Имамо значајне домаће пројекте, један од њих подржао је одлазак младих стартап компанија на међународну конференцију у Хелсинкију у новембру прошле године, а други пројекат треба да се настави у овој години и он представља подршку у развоју регионалних иновационих старпат центара. Крајем 2023. године, конкурисали смо са шест пројеката да подржимо шест центара. Имали су одређени критеријуми које је било потребно испунити, а које су захтевали ресорно Министарство и Фонд за националну делатност. Те критеријуме нису испунили иновациони центри из: Бајине Баште, Ивањице и Прибоја, ми са њима сарађујемо на другим пројектима. Одличне резултате имали су иновациони центри из: Горњег Милановца, Врњачке Бање и са Златибора. У последње две године рада они имају одличне резултате, подржали су стартап тимове и компаније и мотивисали су локалне заједнице на иновативмо размишљање и развој нових технологија у њиховом окружењу – рекао је Пешић.
Виолета Јовичић