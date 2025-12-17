Kultura

„Усклици искреног одушевљења: ефемерни спектакл и путовање краља Александра и краљице Драге Обреновић по Србији 1901. године“

    Народни музеј Чачак и Музеј рудничко-таковског краја представиће књигу „Усклици искреног одушевљења: ефемерни спектакл и путовање краља Александра и краљице Драге Обреновић по Србији 1901. године“, аутора др Милоша Тимотијевића и Александра Марушића, у среду, 17. децембра у 12 сати у Галерији Народног музеја. О нашем заједничком издању говориће аутори, као и рецензент др Ана Столић.

            Књига истражује симболичке и политичке димензије краљевских посета у контексту значајног политичког тренутка. Путовање је обухватило Смедерево, Крагујевац, Краљево, манастире Жичу и Студеницу, Чачак, Пожегу, Ужице, Добрињу, Таково, Горњи Милановац, манастире Вујан, Враћевшницу и Дивостин, да би се преко Крагујевца и Младеновца завршило у Београду. Књига обрађује и организовање краљичиног рођендана у престоници, војне маневре у Убу и посету Нишу.

            Бројне илустрације и документи, укључујући спискове одликованих пре, током и после завршетка ове посете, као и важне здравице, беседе и говори изговорени током ових свечаности, додатно обогаћују разумевање историјског контекста и дају читаоцима драгоцен увид у структуру и карактер ових посета.

