АУТО КЛУБ „REGULAR SIX” ОРГАНИЗОВАО ХУМАНИТАРНИ АУТО-СКУП

ПОМОЋ ЗА НАЂУ, ЛУКУ И УРОША

У организацији ауто клуба „Regular six” у недељу, 14. децембра одржан је хуманитарни ауто-скуп са циљем прикупљања новчаних средстава за лечење Нађе Обрадовић, Луке Чакаревића и Уроша Ковачевића. Посетиоци су имали прилику да виде различите начине дораде фабричких модела аутомобила.

 – Окупили смо се како бисмо помогли деци у важним борбама које воде и на неки начин олакшали им тешке периоде у животу. Окупило се више од 50 аутомобила из неколико ауто клубова. Дошли су људи који воле да виде лепе аутомобиле, људи који имају велико срце и који су вољни да помогну онима којима је то потребно – рекао је Матија Пековић, председник ауто клуба „Regular six”.

Ово је први скуп у организацији овог ауто клуба, а организатори су више него задовољни одзивом. Организатори су овом приликом поделили захвалнице.

– Одазвао се велики број људи, љубитеља аутомобила, не само из Чачка, већ и из: Ужица, Пожеге, Лучана, Ивањице, Врњачке Бање, Београда, Крагујевца, дошли су са свих страна, како би подржали овај хуманитарни скуп. Наставићемо и у будућности да организујемо хуманитарне скупове попут овог, али и да се одазивамо на сличне догађаје широм Србије. Жеља нам је да направимо што више оваквих скупова како бисмо помогли некоме коме је то потребно – рекао је Лука Макљеновић један од чланова клуба „Regular six” и додао да између брзе и безбедне вожње, увек бира безбедну.

Ово је била одлична прилика за дружење, али и прилика да се покаже хуманост на делу.

В. Ј.

