Прогноза времена за 20. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Ујутро у већем делу земље ведро уз умерен и јак мраз, а магла и ниска облачност претежно се очекују на северу Војводине и у источној Србији, где ће се локално задржати и дуже у току преподнева. У току дана сунчано, али хладно. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју и на планинама повремено јак, југоисточни. Најнижа температура од -13 до -5, а највиша од -2 до 6 степени. У току ноћи ка среди са југа умерено наоблачење, које ће тек понегде (као веома ретку појаву) условити провејавање слабог снега.