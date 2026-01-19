Društvo

Прогноза времена за 20. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Милан Чакајац

 Ујутро у већем делу земље ведро уз умерен и јак мраз, а магла и ниска облачност претежно се очекују на северу Војводине и у источној Србији, где ће се локално задржати и дуже у току преподнева. У току дана сунчано, али хладно. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју и на планинама повремено јак, југоисточни. Најнижа температура од -13 до -5, а највиша од -2 до 6 степени. У току ноћи ка среди са југа умерено наоблачење, које ће тек понегде (као веома ретку појаву) условити провејавање слабог снега.

СНС ЧАЧАК: ВИШИ СУД ОДБИО ЖАЛБУ ОПОЗИЦИЈЕ, СВЕ ТВРДЊЕ О ИЗБОРНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА ПАЛЕ У ВОДУ

Z. Ј.

Пресудом Вишег суда у Чачкау од 10. 07 .2024. године ОДБИЈЕНА ЈЕ ЖАЛБА подносиоца изборне листе „ ПРИМАРИЈУС ДР МИЛАН РОГАНОВИЋ – СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – БОШКО ОБРАДОВИЋ – Радмила Живковић – Драган Ћендић – Биљана Рубаковић“ на решење Изборне комисије Града Чачка. Ова пресуда је званично постављена на веб-презентацији РИК-а 12. 07. 2024. године. […]
CRVENOUHA “SKITNICA” U OVČARSKO-KABLARSKOJ KLISURI!?

vesna

Ovaj “mudrac” nedavno je uslikan pored starog puta Ovčar Banja – Prijevor. I u poziranju „pokazao je strpljenje“, osobinu svojstvenu svim njegovim rodjacima na svetu, a ima ih više od 300 vrsta. Prema rečima Gorana Nikolića, glavnog čuvara u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, ovo je crvenouha kornjača (lat. Trachemys scripta elegans). Poluvodena je i poreklom je iz […]
ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ СРБИЈЕ”

Z. Ј.

ЈАЧАЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ У ДРУШТВУ   Представници Министарства туризма и омладине, Националне асоцијације канцеларија за младе и Омладинског савеза удружења ОПЕНС и локалне самоуправе, данас су у Чачку одржали састанак са циљем представљања и промоције пројекта „Престоница младих Србије“. Одржана је и инфо сесија о процесу пријављивања на актуелни конкурс за титулу прве „Престонице младих“ […]

