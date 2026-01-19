Сунчано, али хладно

Ovaj “mudrac” nedavno je uslikan pored starog puta Ovčar Banja – Prijevor. I u poziranju „pokazao je strpljenje“, osobinu svojstvenu svim njegovim rodjacima na svetu, a ima ih više od 300 vrsta. Prema rečima Gorana Nikolića, glavnog čuvara u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, ovo je crvenouha kornjača (lat. Trachemys scripta elegans). Poluvodena je i poreklom je iz […]

