Ухапшен Чачанин (45) осумњичен за неовлашћену производњу и стављање у промет опојних дрога

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом, ухапсили су И.Ђ. (1981) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полиција је претресом куће и помоћних просторија, које користи осумњичени, пронашла лабораторију за узгој марихуане у вештачким условима са 74 стабљике за које се сумња да су канабис, мању количину сасушене биљне материје налик на канабис, опрему и средства за производњу ове опојне дроге.
По налогу надлежног тужилаштва у Чачку, И.Ђ. је одређено задржавање до 48 часова у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.