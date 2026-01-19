Dragačevo

ВЕЉКО ДРАМЛИЋ ПРВИ ДОПЛИВАО ДО КРСТА У БЈЕЛИЦИ

Z. Ј. Komentara (0)

У Гучи је и ове године одржано сада већ традиционално пливање за Часни крст на реци Бјелици, у духу вере, традиције и заједништва, а у организацији Туристичке организације „Драгачево” Гуча. Први до Часног крста стигао је Вељко Драмлић.

– Од 2019. године трудимо се да одржимо тај дух Богојављенског пливања и код нас. Ове године пријавило се укупно 16 људи, али лекарски преглед нису прошли сви, тако да је у хладној Бјелици запливало њих девет, а први је до Часног крста стигао Вељко Драмлић. И ове године Туристичка организација „Драгачево” Гуча првом који је допливао даривала је крст и златник, а и сви остали који су се осмелили да запливају по овако хладном времену награђени су симболичним даровима у виду пешкира и иконе Богојављена – рекла је Весна Габоровић, директорка ТО „Драгачево” Гуча и додала да се организатори труде да сваке године има све више учесника како би се одржао дух великог Хришћанског празника међу верницима.

Вељку је ово трећи пут да плива на Богојављење, а други пут да први доплива до Крста на овај велики празник.

– Учествујем трећи пут, а ово је други пут како први стижем до Крста. Данас је било доста деце из школе која су са својим учитељима и наставницима дошла да нас подрже, да присуствују литургији и пливању, веома ми је драго због тога. Посебно волим празнике јер се тада сви мештани Гуче окупе да их заједно прославе, иако нас има све мање трудимо се да сачувамо дух заједништва, а ова година ми је посебно драга јер смо супруга и ја добили сина. Волео бих да и наредних година буде све више младих који ће учествовати – рекао је Вељко Драмлић, који је први допливао до Часног крста у хладној Бјелици.

Фото: Милош Симеуновић

В. Ј.

