БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ У РУКАМА АЛЕКСАНДРЕ ЋУРЧИЋ

На први пут организованој манифестацији „Пливање за Часни крст“ у Ивањици победила је наставница енгклеског језика Александра Ћурчић. Учествовала су 43 такмичара, највише ватрогасаца, међу којима су и петорица из Ватрогасно-спасилачке јединице из Чачка.
Пливали су у залеђеном базену Драгана Зарића близу цркве Светих Козме и Дамјана у Будожељи овог изузетно хладног дана. Победница каже да ју је одржала вера.
„Одлучила сам се на овај чин због вере као вид доказа и оданости. Желела бих да пливање посветим једној девојци, младој мами која је болесна, да јој на овај начин пружим подршку. Вода је хладна, вера је велика. Момци су били саборни, владало је заједништво. Велика ми је част што је манифестација организована овде код нас“, рекла је Александра.
Председник општине Александар Митровић је честитао победници и захвалио се свим учесницима изразивши задовољство великим одзивом и наду да ће следеће године бити још успешнија манифестација.
На почетку је изведен краћи културно-уметнички програм након чега је свештенство ивањичке цркве обавило освећење воде и благословило учеснике.
Организатор манифестације је Туристичка организација општине Ивањица, у сарадњи са Домом културе Ивањица, а уз подршку Општине Ивањица.
За безбедност учесника били су задужени Црвени крст, Дом здравља, Полицијска станица Ивањица и ватрогасци спасиоци.
Овај обичај поводом Богојављења, који се практикује широм православног света, симболично представља Христово крштење и победу вере и духовне истрајности.
Ј.С.