ЛЕДЕНИ КРСТ У РУКАМА ХАЏИ ЛАЗАРА ФИЛИПОВИЋА

Данас, 19. јануара, 22. пут од обнављања традиције, пливало се за Богојављенски крст. Деоницу дугу 33 метра на Градској плажи препливало је 175 младића и осам девојака.
Овог пута, част да понесе ледени крст припала је сјајном паратриатлонцу Хаџи Лазару Филиповићу коме се тако испунила вишедеценијска жеља да након много освојених медаља широм света пригрли овако вредно знамење.
Вечерас у 19 сати у великој сали Културног центра почеће Богојављенска академија на којој ће Хаџи Лазару бити уручена титула „Носилац Богојевљенског крста града Чачка за 2026. годину“, а осталим учесницима признања. У уметничком делу програма наступиће: београдска глумица Весна Степановић, Мушки вокални састав „Канон“ из Крагујевца, Уметничка дружина „Деца Граца“ и чланови КУД „Абрашевић“. Публици ће се обратити и здравичари Вук Пантовић из Сјенице и Чачанин Јован Новаковић.
Опширан извештај о ова два догађаја биће објављен у наредном броју „Чачанског гласа“.
Текст и фото Владимир Дуба