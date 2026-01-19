ЛЕДЕНИ КРСТ У РУКАМА ХАЏИ ЛАЗАРА ФИЛИПОВИЋА

Jedna osoba je poginula, a tri su teže i lakše povređene u saobraćajno nesreći koja se jutros oko 07.30 sati dogodila na magistralnom putu između preduzeća Forverk i Atrijum. Do nesreće je došlo prilikom sudara tri putnička vozila, a od siline udara sva su završila u kanalu pored. Nešto posle 07.00 sati policija je pokušala […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

