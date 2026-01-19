УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ИВАЊИЦИ И ЛУЧАНИМА

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је на основу одлука општинских штабова за ванредне ситуације у Мајданпеку, Малом Зворнику, Лучанима и Ивањици, укинута ванредна ситуација на територијама ових општина, проглашена услед обилних снежних падавина и неповољних временских услова, чиме је стабилизовано стање на терену на територији целе Републике Србије.
– На основу одлука општинских штабова за ванредне ситуације у Мајданпеку, Малом Зворнику, Лучанима и Ивањици, укинута ванредна ситуација на територијама ових општина, проглашена услед обилних снежних падавина и неповољних временских услова, чиме је стабилизовано стање на терену на територији целе Републике Србије. Раније је укинута ванредна ситуација и на територијама Лознице, Ваљева, Крупња, Владимираца, Осечине, Пријепоља и Сјенице. Током трајања ванредне ситуације, припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и другим надлежним службама, предузели су све неопходне мере и активности у циљу заштите живота и имовине грађана, обезбеђивања путних праваца и стабилизације снабдевања електричном енергијом. Министарство унутрашњих послова наставиће да прати ситуацију на терену и, у координацији са другим надлежним институцијама, биће спремно да предузме све потребне мере у случају погоршања временских услова. Апелујемо на грађане да и у наредном периоду буду опрезни и прате обавештења и упутства надлежних служби – изјавио је Дачић.