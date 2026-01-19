Društvo

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У ИВАЊИЦИ И ЛУЧАНИМА

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је на основу одлука општинских штабова за ванредне ситуације у Мајданпеку, Малом Зворнику, Лучанима и Ивањици, укинута ванредна ситуација на територијама ових општина, проглашена услед обилних снежних падавина и неповољних временских услова, чиме је стабилизовано стање на терену на територији целе Републике Србије.

– На основу одлука општинских штабова за ванредне ситуације у Мајданпеку, Малом Зворнику, Лучанима и Ивањици, укинута ванредна ситуација на територијама ових општина, проглашена услед обилних снежних падавина и неповољних временских услова, чиме је стабилизовано стање на терену на територији целе Републике Србије. Раније је укинута ванредна ситуација и на територијама Лознице, Ваљева, Крупња, Владимираца, Осечине, Пријепоља и Сјенице. Током трајања ванредне ситуације, припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и другим надлежним службама, предузели су све неопходне мере и активности у циљу заштите живота и имовине грађана, обезбеђивања путних праваца и стабилизације снабдевања електричном енергијом. Министарство унутрашњих послова наставиће да прати ситуацију на терену и, у координацији са другим надлежним институцијама, биће спремно да предузме све потребне мере у случају погоршања временских услова. Апелујемо на грађане да и у наредном периоду буду опрезни и прате обавештења и упутства надлежних служби – изјавио је Дачић.

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

     НАЗИВ РОБЕ   03.05   10.05   17.05.   24.05 Пројино брашно 100 100 100 100 Кромпир 100-120 100-120 100-120 100-120 Пасуљ 350-700 350-700 350-700 350-700 Паприка 400-500 400-500 300-450 300-450 Парадајз 200-300 180-250 150-230 130-230 Краставци 150-200 120-150 120-150 100-150 Тиквице 150-200 150 120 120 Цвекла 100 100 100 100 Спанаћ 150-200 […]
Др Милош Тимотијевић ПОВОДОМ ГОСТОЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ

ПОВОДОМ ГОСТОЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ: „ЈОВАН ДУЧИЋ ’СВОМ МИЛОМ ТРЕБИЊУ – ТРАГОМ ЈЕДНЕ ВИЗИЈЕ’” ИЗ ЛЕГАТА МУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ У ТРЕБИЊУ ПИШЕ: ДР МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ, ИСТОРИЧАР Пријатељство Јована Дучића (1874-1943) и Драгише Васића (1885-1945) никада није истицано у јавности српског друштва, за разлику од дружења Васића и Крлеже. Поводом гостовања изложбе посвећене […]

ЈОШ ТРИ БЕБЕ СТИГЛЕ НА СВЕТ

Јуче су у породилишту Опште болнице Чачак рођене ТРИ БЕБЕ, ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК.

