Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.
Извор: Ча глас
Ugledni čačanski infektolog u penziji dr Božidar Antonijević preminuo je sinoć. Dr Antonijević bio je svetski priznat stručnjak za zarazne bolesti i direktor Кliničkog centra u Beogradu sedamdesestih godina u doba epidemije velikih boginja, javlja agencija RINA. Dr Božidar Antonijević rođen je u Čačku 1. oktobra 1939. godine. Medicinu je studirao na fakultetima u Skoplju, […]
Уколико је откривен на време рак грлића материце је у потпуности излечива. Зато су најважнији редовни прегледи и вакцинација младих од девет до 19 година. И дечака и девојчица, порука је чачанских лекара, поводом Европске недеље превенције рака грлића материце, коју обележавамо од 23. до 29. јануара. Применом организованог скрининга и вакцинацијом рак грлића материце […]