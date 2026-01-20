бебе Фото: Архива Ча гласа
Zdravstvo

ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

Фото: Архива Ча гласа

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.

Извор: Ча глас

