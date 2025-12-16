струја, лустер
Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 17. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 17. 12. 2025. године, у временском интервалу од 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Горњој Трепчи, који се напајају са ТС Слатина.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

