УМЕРЕНО ОБЛАЧНО

Прогноза времена за 17. децембар

Среда: Ујутру слаб мраз, а у Бачкој, Срему, по котлинама и долинама река магла и ниска облачност. Током дана мало и умерено, а на истоку Србије и претежно облачно. Понегде се очекује и киша, која се у брдско-планинским пределима југозападне Србије у јутарњим сатима локално може и смрзавати на тлу. Ветар слаб до умерен, ујутру и пре подне на југу Баната повремено и јак јужни и југоисточни.

Фото: В. Ј.

 Најнижа температура од -5 до 2 °С, а највиша од 6 до 13 °С, на истоку земље око 3 °С. 

(Извор: РХМЗ, РТС)

SVEČANO OTVOREN CINE GRAND UZ PEMIJERU FILMA „IZGUBLJENI DRIM TIM”

Nakon Beograda i Niša, sinoć je i Čačak dobio svoj Cine Grand bioskop, u okviru BIG tržnog centra. Publika je uživala u modernom prostoru čiji je enterijer inspirisan planinskim lepotama ovog kraja, kao i u svečanom programu koji je obeležila premijerna projekcija domaćeg filma„Izgubljeni Drim Tim“. Novi Cine Grand bioskop raspolaže sa tri savremeno opremljene sale […]

Возили под дејством алкохола

С А О П Ш Т Е Њ Е МУП, ПУ ЧАЧАК Припадници саобраћајне полиције у Чачку, током викенда, искључили су из саобраћаја двојицу возача који су возили под дејством алкохола. Полиција је у месту Доња Трепча, на путу Прељина – Краљево, зауставила четрдесетједногодишњег мушкарца који је управљао возилом „рено“ са 2,22 промила алкохола у организму, […]

Електродистрибуција: ПЛАНСКА ИСКЉУЧЕЊА

Због измештања кабловских водова, без електричне енергије данас ће бити потрошачи у Улици Коче Анђелковића од броја 16 до 22, Светозара Марковића од 25 до 37 и од 16 до 34 (изузев бројева 31 и 33), као и солитер у Улици Светозара Марковића бр. 36. Планирано је да се радови изводе у временском интервалу од […]

