УМЕРЕНО ОБЛАЧНО

Прогноза времена за 17. децембар



Среда: Ујутру слаб мраз, а у Бачкој, Срему, по котлинама и долинама река магла и ниска облачност. Током дана мало и умерено, а на истоку Србије и претежно облачно. Понегде се очекује и киша, која се у брдско-планинским пределима југозападне Србије у јутарњим сатима локално може и смрзавати на тлу. Ветар слаб до умерен, ујутру и пре подне на југу Баната повремено и јак јужни и југоисточни.

Фото: В. Ј.

Најнижа температура од -5 до 2 °С, а највиша од 6 до 13 °С, на истоку земље око 3 °С.

(Извор: РХМЗ, РТС)