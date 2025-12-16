У КУКИЋИМА АСФАЛТИРАН СПАСОЈЕВИЋА ПУТ

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Bojovića, moguće je već u petak očekivati normalizaciju saobraćaja u gradu, do čijeg je remećenja došlo zbog rekonstrukcije vijadukta. Kako je Bojović rekao, iz „Puteva Srbije“ najavili su da saobraćaj preko vijadukta bude pušten možda i dva dana pre određenog roka, odnosno, 25. avgusta. -Ovo je bio posao koji je […]

