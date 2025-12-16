У КУКИЋИМА АСФАЛТИРАН СПАСОЈЕВИЋА ПУТ

Од данас ће мештани Кукића бити богатији за 1.250 метара новог асфалта. Захваљујући Републичкој влади и „Путевима Србије“, свим житељима овог села који имају куће и пољопривредне парцеле у непосредној близини Спасојевића пута коначно ће бити значајно олакшан живот. Уместо старог излоканог макадама, којим су се у месецима са већом количином падавина изузетно тешко кретали због повећаног броја рупа, воде и блата, сада ће газити асфалт, што их посебно радује.
– Овај пут има велики значај за све нас. Коначно ћемо моћи да функционишемо нормално. Пут је био препун рупа и то није било добро ни за пешаке, ни за возила. Верујте, овде је велика фреквенција саобраћаја, можда за нијансу мања него на старом краљевачком путу. Људи се крећу – иду на посао, воде децу у школу, имамамо и доста пољопривредника који овим путем долазе до њива, тако да ће нам асфалт свима добро дођи – рекао је Живота Мијатовић, мештанин Кукића.
И Благоје Дамљановић није крио одушевљење што је асфалт стигао и до кућа у овом делу села.
– Живим овде скоро 50 година. Канали поред путева нису били прочишћени, а ни грање прокресано, тако да смо имали много проблема, посебно у хладнијим периодима године, када је било пуно падавина. Не могу сви макадемски путеви бити асфалтирани у једној години, битно је да помака има. Сада смо коначно добили асфалт и сматрам да би у наредном периоду требало да се боље организујемо и одржавамо канале поред пута, јер нико неће доћи са стране да то уради за нас – навео је Дамљановић.
У Кукићима живи око 350 мештана и сваки метар асфалтног пута за њих представља велику драгоценост, јер им значајно олакшава живот. Припремни радови за асфалтирање путног правца према Спасојевићима, како наводи Милош Стеванић, помоћник градоначелника Чачка, започети су пре нешто више од месец дана.
– Послужило нас је време и успели смо да радове приведемо крају. Данас ће бити завршено асфалтирање овог пута у дужини од 1.250 метара, што је веома битно за житеље овог дела Кукића. Пут је широк три и по метра, а укупна вредност изведених радова је 19,5 милиона динара – рекао је Стеванић, најављујући да ће већ наредних дана бити завршено и асфалтирање пута у Мојсињу, кроз Гај.
Помоћник градоначелника Чачка најављује да ће до краја године, дакле, пре затварања асфалтних база, уколико послужи време, бити асфалтирана још два пута, један у Мрчајевцима, у засеоку Илијак, а други у Пријевору.
В. С.