УХАПШЕН МУШКАРАЦ ОСУМЊИЧЕН ЗА РАЗБОЈНИШТВО

САОПШТЕЊЕ Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, брзом и ефикасном акцијом расветлити су разбојништво и ухапсили В.М. (1976) из Чачка, због постојања oснова сумње да је учинио ово кривично дело.
Сумња се да је он, данас, ушао у једну мењачницу у Атеници, задао неколико удараца радници коју од раније познаје и одузео новац из мењачнице.
Полиција је, након неколико минута, идентификовала и ухапсила осумњиченог, код кога је пронађен украдени новца за који се сумња да потиче из овог кривичног дела.
В.М је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, надлежном тужилаштву у Чачку.
ПУ Чачак