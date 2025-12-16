Društvo

УХАПШЕН МУШКАРАЦ ОСУМЊИЧЕН ЗА РАЗБОЈНИШТВО

Z. Ј. Komentara (0)

САОПШТЕЊЕ Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, брзом и ефикасном акцијом расветлити су разбојништво и ухапсили В.М. (1976) из Чачка, због постојања oснова сумње да је учинио ово кривично дело.

Сумња се да је он, данас, ушао у једну мењачницу у Атеници, задао неколико удараца радници коју од раније познаје и одузео новац из мењачнице.

Полиција је, након неколико минута, идентификовала и ухапсила осумњиченог, код кога је пронађен украдени новца за који се сумња да потиче из овог кривичног дела.

В.М је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, надлежном тужилаштву у Чачку.

ПУ Чачак

