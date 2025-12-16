Dragačevo

Свечано отворена изложба „Куварице, мање збори…“

G. D.

Данас је у холу Културног центра општине Лучани, Гуча свечано отворена изложба под називом „Куварице, мање збори…“

Изложба је настала као плод сарадње Култзурног центра општине Лучани, Гуча са Завичајним музејом  из Параћина, Народним музејом из Зајечара и Народним музејом из Чачка.

Ауторке ове изложбе су Тијана Пешић, Сузана Антић и Снежана Шапоњић Ашанин. Њихова жеља била је да публици представе један веома важан сегмент занатске и домаће уметности и радиности али и да подсети на једно време када је центар окупљања породице била кухиња и када је њена срећа и благостање био највећи дар. 

Изложба као и цео пројекат „Куварице – допринос одрживом развоју нематеријалног културног наслеђа“ подржани су од Министарства културе Републике Србије.

Присутнима се у име Културног центра обратила Тамара Белошевић, уредник програма, захвалила се ауторима изложбе и публици која је дошла да подржи ову зјачајну изложбу, а потом је реч дала Снежани Шапоњић Ашанин, етнологу Народног музеја Чачак која је и једна од ауторки.  Присутнима се обратио и директор Завичајног музеја „Зајечар“, Вујадин Милошевић, док је кроз изложбу присутне спровела Тијана Пешић, ауторка, кустос Завичајног музеја „Параћин“.

Цео догађај је употпунила песма женске и мушке певачке групе „Старо Драгачево“.

Изложбу ћете имати прилику да видите у холу Културног центра у наредних месец дана.

