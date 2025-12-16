G.Milanovac

НОВА САОБРАЋАЈНИЦА У ЉУБИЋСКОЈ УЛИЦИ

УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Захваљујући временским условима, успешно су  настављени радови на унапређењу саобраћајне инфраструктуре на територији општине Горњи Милановац. Председник општине Дејан Ковачевић, протеклог викенда посетио је Љубићску улицу у којој се изводе радови. 

– На радост наших суграђана, у току су радови у Љубићкој улици, на деоници дужине километар и по, односно, од искључења из правца Чачка ка Горњем Милановцу, од споменика Милојку Вељовићу са једне стране, до искључења на Ибарску магистралу са друге стране. Вредност радова је више од 28 милиона динара и ја сам радостан што смо ове године могли да издвојимо та средства и да урадимо једну улицу која је, пре свега, најпотребнија јужној индустријској зони. Из тог разлога радимо и два слоја асфалта за тешки саобраћај, за тешке камионе. Радује ме што је  „Штрабаг“, као једна озбиљна фирма, извођач радова. Наравно, ту су и запослени из Канцеларије за ЛЕР и надзор и уверен сам да ћемо урадити све не само у задатом року, већ и у квалитету који треба да буде на једној овако озбиљној саобраћајници – рекао је Ковачевић.

По завршетку радова Љубићка улица ће значајно олакшати транспорт у јужној индустријској зони, допринети локалној привреди и побољшати свакодневни саобраћај за све становнике Горњег Милановца.

