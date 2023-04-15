Удружења ликовних и примењених уметника из Горњег Милановца, обележавајући Дан општине и 170 година постојања града под Рудником представиће у суботу, 22. априла 2023. године у Модерној галерији Културног центра изложбу „Пролећни салон 2023” коју потписују чланови удружења. Отварање изложбе је у 13 часова.

Своје радове реализоване у последње две године представиће: Бранка Вучићевић Вучковић, Жарко Вучковић, Бранко Димитријевић, Ана Јелић, Јелена Јовичић, Ивана Маринковић Рацић, Симо Марић, Слободанка Марјановић, Мијат Мијатовић, Милан Милетић, Изабела Митић, Јасмина Петровић, Небојша Савовић Нес, Саша Савовић, Весна Солујић, Весна Цветић, Невена Чаворовић и Викторија Челиковић.Поставку ће употпунити гости салона по позиву Уметничког савета: Катарина Зарић, Александар М. Лукић, Теодора Мицић, Снежана Петровић и Предраг Пеђа Тодоровић.

Извор: Културни центар Горњи Милановац