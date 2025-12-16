ДУК – СВАКИ ЋОШАК ЧАЧКА ПРЕТВОРИЛИ У УМЕТНИЧКИ ПРОСТОР

ИЗЛОЖБА И МОНОГРАФИЈА О ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ДУК-А
Чачанске зграде су у последњих десет година баш „прогледале“. Донедавно оронуле фасаде и запуштени ћошкови прекривени муралима добили су неки сасвим другачији изглед. За деценију активизма млади људи окупљени у „Дане урбане културе“ направили су „чудо“, не само у физичком изгледу града. За домаће шетаче (којих је, нажалост, све мање), па и за туристе, наше улице су попут велике галерије на отвореном. По броју мурала, а има их више од 130, Чачак се „изборио“ за прво место, и то у оквирима Балкана, а ДУК је постао један од најзначајнијих street art фестивала у региону. О томе ће се причати на догађају посвећеном десетогодишњици ДУК-а, заказаном за суботу, 20. децембар, у Културном центру Чачка. Поред ретроспективне изложбе „ДУК 2015 x 2025”, те вечери биће представљена истоимена монографија.
Изложба, коју је у јуну публика већ имала прилику да види у Београду, у чувеним „Силосима“, приказаће радове који служе као времеплов фестивала, од првих идеја групе ентузијаста до међународног покрета који је потпуно променио визуелни идентитет Чачка. Монографија ће своју премијеру имати у Чачку, а у њој на више од 230 страна су фотографије свих мурала и приче о настанку ДУК-а, интервјуи са домаћим и међународним уметницима (а било их је више од 100 из целог света, од Јапана до Перуа), анегдоте и сећања на незаборавне теренске дане, као и сведочанства о културној трансформацији града. Како кажу ДУК-овци, ово је прилика да се завири у историју једног покрета који је током протекле деценије изградио јединствену заједницу уметника, волонтера и суграђана.
– Београдски „Силоси“ су занимљива и специфична архитектура и наша изложба се уклопила у тај простор. Изложба је монографија у малом, а трудили смо се да прикажемо разноврсност стилова, осликаних површина и формата. Желели смо да јубилеј почнемо у Београду, да допремо до шире публике и представимо им Чачак и наш рад, величину и монументалност свих мурала. Многи су били „збуњени“, позитивно изненађени да су сви ти мурали у Чачку! – пренео је утиске Страхиња Бабић, директор ДУК-а.
У години обележеној изазовима и кризама, ДУК заједница још једном показује своју снагу и јединство представљањем ретроспективне изложбе „ДУК 2015 x 2025” и монографије, која је реализована уз подршку више од стотину људи кроз crowdfunding кампању, али и захваљујући спонзорствима Recan fondacije, компанија Montana Cans, LYBAH, P.S. Fashion и Цветњак, написали су ДУК-овци у позиву за овај догађај.
Вратиће изложба и монографија време, подсетити нас како је прво настао скејтпарк поред Мораве, који је усмерио и ујединио енергију многих младих људи, који се до тада углавном нису познавали. Онда су им се и зидови „отворили“ за мурале, а из свега се родио „Узлет“ фестивал… Њиховим стопама кренули су и други, па сада мурале можемо видети и у предграђима, на породичним кућама, па и у сеоским срединама…
– Настављамо до наредног јубилеја. Верујемо да ће бити још дивних мурала и иницијатива уз ДУК – поручује Вања Ратковић, ПР ДУК-а.
Весна Тртовић
Ретроспективна изложба „ДУК 2015 x 2025” и промоција монографије заказани су за 19 часова. Вече започиње панел разговором и промоцијом монографије, а након званичног отварања посетиоце очекује дружење уз DJ сет у ЦУГ Бару. Модератор панела је Љиљана Радошевић, историчарка уметности из Београда, а поред Страхиње Бабића, говориће и Вук Ђурић Ендо, уметнички директор ДУК-а. Догађају ће присуствовати и велики број аутора чачанских мурала из Србије и региона.
Током вечери заинтересовани ће моћи да купе монографију по цени од 6.000 динара, као и ДУК мајице, чарапе, цегере и постере.