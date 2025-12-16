У ЧАЧКУ ОТВОРЕНО 15 РАДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ПОЛИЦАЈАЦА И САОБРАЋАЈАЦА

Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало je 1. Децембра конкурс за упис 900 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици за стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца, саобраћајног полицајца за послове саобраћајних незгода и граничног полицајца и то за потребе свих 27 полицијских управа у Србији.
– На подручју Полицијске управе у Чачку, расписан је конкурс за 15 полазника за радно место полицајца и саобраћајног полицајца за послове саобраћајних незгода. Кандидат приликом подношења пријаве обавезно се изјашњава за које се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање (полицајац/ саобраћајни полицајац за послове саобраћајних незгода), при чему наводи њихов редослед. Заинтересовани грађани између 18 и 30 година који испуњавају услове предвиђене конкурсом, могу се пријавити до 20. децембра у полицијским станицама по месту пребивалишта – рекао је Душан Јовановић, командир Полицијске испоставе Чачак.
Поступак избора кандидата за полазнике основне полицијске обуке спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова. Поступак избора кандидата састоји се из: лекарског прегледа и квалификационог испита. Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме.
– Процедура траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера. Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, рангирају се на основу збирних резултата остварених у свим деловима квалификационог испита, а у складу са редоследом радних места за чије стручно оспособљавање су се пријавили и потреба организационих јединица Дирекције полиције. Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку заснива радни однос у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да надокнади стварне трошкове стручног оспособљавања – навео је Јовановић.
Више о условима конкурса можете наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и сајту Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.
Виолета Јовичић