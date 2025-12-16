Društvo

У ЧАЧКУ ОТВОРЕНО 15 РАДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ПОЛИЦАЈАЦА И САОБРАЋАЈАЦА

Министарство унутрашњих послова Републике Србије расписало je 1. Децембра конкурс за упис 900 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици за стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца, саобраћајног полицајца за послове саобраћајних незгода и граничног полицајца и то за потребе свих 27 полицијских управа у Србији.

Душан Јовановић, командир Полицијске испоставе Чачак

– На подручју Полицијске управе у Чачку, расписан је конкурс за 15 полазника за радно место полицајца и саобраћајног полицајца за послове саобраћајних незгода. Кандидат приликом подношења пријаве обавезно се изјашњава за које се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање (полицајац/ саобраћајни полицајац за послове саобраћајних незгода), при чему наводи њихов редослед. Заинтересовани грађани између 18 и 30 година који испуњавају услове предвиђене конкурсом, могу се пријавити до 20. децембра у полицијским станицама по месту пребивалишта – рекао је Душан Јовановић, командир Полицијске испоставе Чачак.

Поступак избора кандидата за полазнике основне полицијске обуке спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова. Поступак избора кандидата састоји се из: лекарског прегледа и квалификационог испита. Сваки појединачни део у поступку избора кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме.

–  Процедура траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера. Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, рангирају се на основу збирних резултата остварених у свим деловима квалификационог испита, а у складу са редоследом радних места за чије стручно оспособљавање су се пријавили и потреба организационих јединица Дирекције полиције. Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку заснива радни однос у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да надокнади стварне трошкове стручног оспособљавања – навео је Јовановић.

Више о условима конкурса можете наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и сајту  Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.

Виолета Јовичић

БЕБЕ, ТРИ
Društvo Grad Zdravstvo

Пет беба: ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ПЕТ БЕБА, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ. Чачанско породилиште „покрива“ подручје града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Извор: Ча глас
Aktuelno Društvo Grad

СУТРА ПОЧИЊЕ 7. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА “ЕТНОФЕСТ”

N. R.

КАРНЕВАЛ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И МОДЕРНИХ ИГАРА Већ по 7. пут у нашем граду одржава се Међународни фестивал фолклора „Етнофест“, који ће почети сутра, 20. јула, великим концертом Дејана Петровића и “Биг Бенда”. Посетиоце фестивала очекује богат програм и наступи десет међународних ансамбала из свих крајева света, као и концерт Националног ансамбла “Коло”. Од 20. до 25. […]

струја, лустер
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ПЕТАК, 3. новембар

G. D.

Због изградње новог далековода без електричне енергије биће потрошачи у Врнчанима, Јанчићима, Рошцима и Цагањама у временском интервалу од 08:00 до 16:00 часова.Због реконструкције мреже ниског напона, без електричне енергије биће корисници у Остри, из куле ка Трепчи. Планирано је да се радови изводе у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова.

