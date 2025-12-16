Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 16. децембар

Tri osobe iz Čačka i jedna iz Užica koja dolazi u grad na Moravi zbog posla zaraženi su korona virusom, saznaje danas agencija MNA. Reč je o radnicima jedne kompanije koja ima ogranak u Čačku. Sve ukazuje da su se zarazili tokom sastanka sa direktorom iz Beograda. Osobe kod kojih je potvrđen korona virus su […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

