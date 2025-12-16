квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 16. децембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 16. децембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Придворици, као и о реконструкцији водоводне мреже у Улици Стоје Тошић, код КМН-а и у Железничкој колонији.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

Slične Vesti
Grad

Вечерас на Градском тргу – БИГ БЕНД РТС-а и Урош Перић

G. D.

Вечерас на Градском тргу – БИГ БЕНД РТС-а и Урош Перић! Почетак концерта је заказан за 21 час. Концерт је део програма „Чачанска родна“, који се реализује у оквиру пројекта “Чачак – Престоница културе Србије 2023“.
Aktuelno Grad

PROMENA U REŽIMU SAOBRAĆAJA „AUTOPREVOZA“

I. М.

Zbog početka raspusta od ponedeljka će doći do izmena u redu vožnje na pojedinim linijama čačanskog “Autoprevoza“. Direktorka saobraćaja Autoprevoza Milica Mijailović izjavila je Multimedijalnoj novinskoj agenciji da će od ponedeljka do kraja avgusta biti ukinuti samo đački polasci. Na linijama Slatina – Sloboda, kao i Sloboda – Slatina dnevno će biti realizovan po 51 […]
Grad

Virusom korona zaraženo četiri radnika jedne firme u Čačku

I. М.

Tri osobe iz Čačka i jedna iz Užica koja dolazi u grad na Moravi zbog posla zaraženi su korona virusom, saznaje danas agencija MNA. Reč je o radnicima jedne kompanije koja ima ogranak u Čačku. Sve ukazuje da su se zarazili tokom sastanka sa direktorom iz Beograda. Osobe kod kojih je potvrđen korona virus su […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.