Dragačevo

ИЗЛОЖБА „КУВАРИЦЕ, МАЊЕ ЗБОРИ…“

G. D. Komentara (0)

ИЗЛОЖБА „КУВАРИЦЕ, МАЊЕ ЗБОРИ…“

Свечано отварање – уторак, 16. децембар у 12 сати

-хол Културног центра Гуча-

Изложба “Куварице, мање збори…“ свечано ће бити отворена у уторак, 16. децембра у 12 сати у холу Културног центра општине Лучани, Гуча,

 Настала је као плод сарадње Културног центра општине Лучани у Гучи са Завичајним музејом из Параћина, Народним музејом из Зајечара и Народним музејом из Чачка. Жеља ауторки ове изложбе је да публици представи један веома важан сегмент занатске и домаће уметности и радиности, али и да подсети на једно време када је центар окупљања породице била кухиња и када је њена срећа и благостање био највећи дар. Изложба, као и цео пројекат ,,Куварице – допринос одрживом развоју нематеријалног културног наслеђа“ подржани су од Министарства културе Републике Србије.

У оквиру свечаног отварања изложбе, ауторке ће одржати предавање са презентацијом о овом веома важном сегменту текстилног покућства. Жеља нам је да старије подсетимо, а млађе научимо, како је некада функционисала традиционална породица и које су је вредности красиле и обликовале.

Изложба ће бити отворена наредних месец дана.

Slične Vesti
Dragačevo Region

„ДРАГАЧЕВСКО СУНЦЕ“ ПОКРЕНУЛО АКЦИЈУ ПРИКУПЉАЊА НОВЦА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МАРИЦЕ ЧИКИРИЗ ИЗ РТИЈУ

vesnas

ЗА ОПЕРАЦИЈУ КИЧМЕ НЕОПХОДНО 20.000 ЕВРА Удружење „Драгачевско сунце“ је ових дана покренуло нову хуманитарну акцију којом настоји да помогне Марици Чикириз из села Рти, код Гуче, да прикупи средстава за операцију кичме на приватној клиници „Атлас“ у Београду. На лекарском прегледу на Институту за ортопедију Бањица који је обављен 2018, Марица Чикириз је након […]
Dragačevo Region

НОВОГОДИШЊА МАЂИОНИЧАРСКА КОМЕДИЈА СА ДЕДА МРАЗОМ

G. D.

НОВОГОДИШЊА МАЂИОНИЧАРСКА КОМЕДИЈА СА ДЕДА МРАЗОМ на дар малишанима из општине Лучани УТОРАК 17. децембар 15:30  Културни центар, Гуча 18:30  Дом културе Лучани УЛАЗ ЈЕ СЛОБОДАН! У сусрет новогодишњим празницима Културни центар општине Лучани Гуча свим малишанима поклања „Новогодишњу мађионичарску комедију са Деда Мразом“. Мађионичар Страхиња прави динамичан интерактиван шоу који публику оставља без даха. […]
Dragačevo Region

НА ИВАЊДАН, НАСТУП ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА МОРАВИЧКОГ И РАШКОГ ОКРУГА У КОТРАЖИ

vesnas

У сусрет предстојећем Драгачевском сабору трубача, у четвртак, 7. јула, на Ивањдан, Културни центар Општине Лучани организује збор трубача Моравичког и Рашког округа у Котражи. Културно-уметнички програм почиње у 19 сати, а од 20 часова посетиоце очекује концерт естрадних уметника. Котража је један од предтакмичарских центара од укупно пет, колико их је одређено за ову […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.