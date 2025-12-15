ИЗЛОЖБА „КУВАРИЦЕ, МАЊЕ ЗБОРИ…“
Свечано отварање – уторак, 16. децембар у 12 сати
-хол Културног центра Гуча-
Изложба “Куварице, мање збори…“ свечано ће бити отворена у уторак, 16. децембра у 12 сати у холу Културног центра општине Лучани, Гуча,
Настала је као плод сарадње Културног центра општине Лучани у Гучи са Завичајним музејом из Параћина, Народним музејом из Зајечара и Народним музејом из Чачка. Жеља ауторки ове изложбе је да публици представи један веома важан сегмент занатске и домаће уметности и радиности, али и да подсети на једно време када је центар окупљања породице била кухиња и када је њена срећа и благостање био највећи дар. Изложба, као и цео пројекат ,,Куварице – допринос одрживом развоју нематеријалног културног наслеђа“ подржани су од Министарства културе Републике Србије.
У оквиру свечаног отварања изложбе, ауторке ће одржати предавање са презентацијом о овом веома важном сегменту текстилног покућства. Жеља нам је да старије подсетимо, а млађе научимо, како је некада функционисала традиционална породица и које су је вредности красиле и обликовале.
Изложба ће бити отворена наредних месец дана.