Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 16. децембар

Електродистрибуција: Планирани  радови за УТОРАК, 16. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 16. 12. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Остри, у центру села који се напајају са ТС Кула, потрошачи у засеоцима Равни гај, Парлог, Осредак и Добринја. 
  • 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Горњој Трепчи, који се напајају са ТС Слатина.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

