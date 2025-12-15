УЈУТРУ СЛАБ МРАЗ, У ТОКУ ДАНА ДО 13 СТЕПЕНИ

Прогноза времена за 16. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Уторак: Ујутру слаб и умерен мраз. У Војводини, по котлинама и долинама река ујутру и пре подне ниска облачност, понегде и магла, која ће се у Бачкој и Срему задржати и дуже током дана, док се у осталим пределима од средине дана очекује постепено разведравање. У брдско-планинским крајевима током целог дана сунчано. Ветар слаб до умерен, југоисточни и источни, крајем дана и током ноћи на југу Баната и јак.
Најнижа температура од -6 до 0, највиша дневна од 5 на западу Војводине и у Тимочкој Крајини до 13 степени на југоистоку земље.