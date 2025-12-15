зима Фото: Дарка Симеуновић
УЈУТРУ СЛАБ МРАЗ, У ТОКУ ДАНА ДО 13 СТЕПЕНИ

Прогноза времена за 16. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Дарка Симеуновић

 Уторак: Ујутру слаб и умерен мраз. У Војводини, по котлинама и долинама река ујутру и пре подне ниска облачност, понегде и магла, која ће се у Бачкој и Срему задржати и дуже током дана, док се у осталим пределима од средине дана очекује постепено разведравање. У брдско-планинским крајевима током целог дана сунчано. Ветар слаб до умерен, југоисточни и источни, крајем дана и током ноћи на југу Баната и јак.

Најнижа температура од -6 до 0, највиша дневна од 5 на западу Војводине и у Тимочкој Крајини до 13 степени на југоистоку земље.

ДАНАС У СОКОЛИЋИМА СЛАВА ХРАМА, У ОСТРИ „ПОГАЧА НАС ОТХРАНИЛА”

Центар за неговање традиције данас, поводом празника Сретење организује два догађаја, у Соколићима и Остри. У Храму Сретења Господњег у Соколићима у девет часова обележена је слава Храма, Месне заједице Соколићи и Дан државности Републике Србије. Након празничне литургије, у Дому културе у Соколићима одржаће се културно – уметнички програм који ће обиловати  музичко-сценским наступима […]
ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ОСОБА СА АУТИЗМОМ – „ПРВИ ТЕРАПЕУТ ЈЕ РОДИТЕЉ, А ДРУГИ СТРУЧЊАК“

Бројни су проблеми са којима се свакодневно, од самог рођења детета са аутизмом, сусрећу њихове породице – од закаснеле дијагностике до недовољне психолошке и здравствене подршке. Преко потребних развојних саветовалишта готово да нема, а недостају и друге социјалне услуге, попут предах смештаја, асистента у породици… За неке од тих услуга законске одредбе се не примењују […]

ЈУЧЕ – 3:1 за ДЕВОЈЧИЦЕ!

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ.

