ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Данашња седница Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка имала је четири тачке дневног реда. На седници се говорило о спремности јавних предузећа за предстојећу зимску сезону, а донет је и план рада за наредну годину.
– У сарадњи са ЈП „Градац“ обезбедили смо довољне количине агрегата за наступајућу зимску сезону и опремили смо наша јавна предузећа „Моравац“ и „Комуналац“ који ће одржавати путеве на територији града Чачка – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника.
Чланови Штаба за ванредне ситуације разматрали су и укидање ванредне ситуације у Месној заједници Бресница. Ванредна ситуације на тој територији града Чачка проглашена је почетком октобра ове године.
– На територији Месне заједнице Бресница ванредна ситуација уведена је како би ЈКП „Моравац“ омогућили прикључење заинтересованих грађана на новизграђењи водовод. Сада је у поступку упис својине који ће трајати два месеца и решавање је до марта. Очекујемо да ћемо успети да стекнемо услове да се ванредна ситуације укине у марту, јер уписом својине власници домаћинстава стичу могућност права прикључења на водвод. На водовод је до сада прикључени око 80 домаћинстава и на терену се и даље ради прикључивање – казао је Милић.
Како је истакао, заменик градоначелника на данашњој седници донет је план рада Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка за 2026. годину који ће бити испуњен онако како је потребно, као и ове године.
В. Ј.