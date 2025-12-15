Kultura

У уторак изложба „Богић Рисимовић Рисим: Плава линија“

У уторак, 16. децембра 2025. године у 18 часова, у Спомен-збирци Богића Рисимовића Рисима биће отворена изложба „Богић Рисимовић Рисим: Плава линија“, цртежи из збирке Богића Рисимовића Рисима, ауторки Катарине Стевлић, кустоскиње Уметничке галерије „Надежда Петровић“ уз коауторство Јулке Маринковић. Изложба представља избор од 75 цртежа, највећим делом илустрације за књиге, часописе и новине и почетком године је била представљена у Кабинету графике Народног музеја Србије.

Богић Рисимовић Рисим припадао је генерацији сликара који су учествовали у стварању нове уметничке сцене, развијајући се и сазревајући упоредо са различитим облицима послератног модернизма српског и југословенског сликарства. У досадашњим анализама инспиративног Рисимовог уметничког опуса, слике су више пута биле значајан предмет историјско-уметничких истраживања, док је засебно истраживање цртежа спровођено током година рада на Спомен-збирци Богића Рисимовића Рисима, па су тако цртежи који се односе на његов сценографски рад били представљени на изложби „Рисим сценограф“ 2021. године у Галерији „Рисим“. Ипак, највећи број цртежа који се налазе у Спомен-збирци Богића Рисимовића Рисима (преко њих 800) су илустрације за књиге, часописе и новине (Књижевне новине, Политика, Илустрована Политика, Чачански глас..), а сада су представљени на изложби „Богић Рисимовић Рисим: Плава линија“. Ови цртежи, једноставног поетског и техничког израза, са посебним фокусом на мали број тема које сликар обрађује, одликују се наглашеном линеарношћу, коју повремено подупире примесама бојених слојева, о чему говори и његова песма Плава линија.

