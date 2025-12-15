ДОЂИТЕ НА “РЕМОНТОВО”

Један од бисера српског фудбала, двадесетогодишњи Јован Милошевић, кратак предах од професионалних обавеза искористио је да посети свој родни град. Јуче, 14. децембра, овај врсни стрелац “Партизана”, наступа на позајмицу, јер је члан “Штутгарта”, са председником СОФУ “Ремонт 1959” Владимиром Грујовићем обишао је фудбалски стадион на Авлаџиници, популарно “Ремонтово”, на коме су у току радови како би му се вратио стари сјај. Није на одмет подсетити да се ради о објекту на коме је осамдесетих година прошлог века била једна од најбољих травнатих подлога у некадашњој Југославији.
Иако није имао прилику да заигра на њему, пошто станује у близини, није одолео, а да га не посети, јер се не ради само о симболу Авлаџинице, већ и целог града. Био је одушевљен оним што је видео, а задовољство му је употпунило сазнање да ће током априла наредне године на зеленом тепиху, чије је формирање у току, најмлађи Чачани стицати фудбалска умећа.
- Тада почиње са радом фудбалска школа СОФУ “Ремонта 1959” којом ће руководити некадашњи играч “Борца”, а потом успешан тренер са огромним међународним искуством Милован Ћирковић. Упис је у току и сви заинтересовани прецизнија објашњења могу добити позивом на 063 7133415 – рекао је Грујовић, истакавши да ће тек тада моћи да се каже да је овај фудбалски колектив, основан 2020. године са жељом да се настави тамо где се стало 2007, када је након 48 година престао са радом ФК “Ремонт”, постао прави клуб.
Основно опредељење “новог Ремонта” је управо рад са младима.
– Желимо да створимо сопствени играчки кадар и са њим ишли напред, истовремено стварајући чврсту основу нашим фудбалерима која би им омогућила даљи развој – закључио је овај истински фудбалски прегаоц.
Фото: Лејча
В. Д.