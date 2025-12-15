Sport

ДОЂИТЕ НА “РЕМОНТОВО”

vladecaglas Komentara (0)

Један од бисера српског фудбала, двадесетогодишњи Јован Милошевић, кратак предах од професионалних обавеза искористио је да посети свој родни град. Јуче, 14. децембра, овај врсни стрелац “Партизана”, наступа на позајмицу, јер је члан “Штутгарта”, са председником СОФУ “Ремонт 1959” Владимиром Грујовићем обишао је фудбалски стадион на Авлаџиници, популарно “Ремонтово”, на коме су у току радови како би му се вратио стари сјај. Није на одмет подсетити да се ради о објекту на коме је осамдесетих година прошлог века била једна од најбољих травнатих подлога у некадашњој Југославији.

Јован Милошевић и Владимир Грујовић

Иако није имао прилику да заигра на њему, пошто станује у близини, није одолео, а да га не посети, јер се не ради само о симболу Авлаџинице, већ и целог града. Био је одушевљен оним што је видео, а задовољство му је употпунило сазнање да ће током априла наредне године на зеленом тепиху, чије је формирање у току, најмлађи Чачани стицати фудбалска умећа.

  • Тада почиње са радом фудбалска школа СОФУ “Ремонта 1959” којом ће руководити некадашњи играч “Борца”, а потом успешан тренер са огромним међународним искуством Милован Ћирковић. Упис је у току и сви заинтересовани прецизнија објашњења могу добити позивом на 063 7133415 – рекао је Грујовић, истакавши да ће тек тада моћи да се каже да је овај фудбалски колектив, основан 2020. године са жељом да се настави тамо где се стало 2007, када је након 48 година престао са радом ФК “Ремонт”, постао прави клуб.

Основно опредељење “новог Ремонта” је управо рад са младима.

– Желимо да створимо сопствени играчки кадар и са њим ишли напред, истовремено стварајући чврсту основу нашим фудбалерима која би им омогућила даљи развој – закључио је овај истински фудбалски прегаоц.

Фото: Лејча

В. Д.

Slične Vesti
Sport

ПОЧЕЛА НОВА ЕРА ЧАЧАНСКЕ АТЛЕТИКЕ

vladecaglas

Фантастични резултати Иване Илић, обједињавање јуниорских и сениорских титула првака Србије на 100 и 200 метара, као и обарање јуниорских рекорда у овим дисциплинама, уз сениорску шампионску титулу на 3.000 метара стипл Сање Ђоковић били су тема данашње конференције за новинаре на Градском стадиону. – Први пут, од 1979. године колико сам пристутан у атлетици, […]
Aktuelno Sport

ДЕВЕТ НОВИХ ПЕХАРА У ВИТРИНАМА БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА ,,БОРАЦ“

vladecaglas

Традиционално, почетком сваке године врши се проглашење најуспешнијих спортиста у претходној години. Тако је ове године Бициклистички савез Србије прогласио победнике Купа Србије за 2023. годину и доделио пехаре најбољима. Такође је и Удружење спортских новинара Чачка прогласило најуспешније у области спорта у Граду Чачку за 2023. годину. Витрине Бициклистичког клуба ,,БОРАЦ“ богатије су за […]
Sport

ПОЧЕЛЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

vladecaglas

Јуче, 16. јуна, на терену за мале спортове СЦ “Младост” обављена је церемонија свечаног отварања Радничких спортских игара, седмих по реду. Да овај догађај полако заузима све значајније место у спортском животу нашег града најбоље показује податак да је сваки пут занимање за учешће све веће. Ове године око 2.500 учесника долази из 98 привредних […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.