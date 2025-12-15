Slične Vesti
ПОСЛОДАВАЦ: „STEEL PRODUCT AND PROJECT“ ДОО АДРЕСА: Коњевићи, Чачак Телефон: 069/ 600-559 E-mail: konkurs@steelproductandproject.rs Лице за контакт: Предраг Драмићанин Назив посла: МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ТЕХНОЛОГ- КОНТРОЛОР ПРОИЗВОДЊЕ, ШЕФ ПРОИЗВОДЊЕ Број тражених извршилаца: 3 (три) Образовање: VII степен стручне спреме, дипломирани машински инжењер, смер производно машинство […]
Компанији „TIFFANY Production“ Чачак потребна радница за чишћење и одржавање пословних простора и канцеларија. Задаци и дужности:-одржавање канцеларија и пословног простора-непосредно руковање средствима за рад и опремом-правилно коришћење потрошног материјала и средстава за рад Потребне квалификације:-искуство на пословима одржавања хигијене просторија било које намене-флексибилан приступ додатним пословима у оквиру хигијеничарског опсега-тачност и преданост раду. Нудимо:-рад […]
О Б А В Е Ш Т Е ЊЕ о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину Носилац пројекта, „ПУНИШИЋИ ДОО улица Капетана Јаковића број 43 Ивањица, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКАТА: Производни комплекс „ПУНИШИЋИ“ ДОО, КО Рокци, […]