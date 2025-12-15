МИЛОШ ТЕОФИЛОВИЋ НОВИ ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Решењем градоначелника града Чачка, данас је на функцију помоћника градоначелника за друштвене делатности именован Милош Теофиловић.
Милош Теофиловић рођен је 1987. године у Чачку. По занимању је мастер менаџер у спорту. Током своје професионалне каријере стекао је значајно искуство у области спорта, управљања и организације.
У периоду од 2012. до 2016. године, обављао је дужност генералног секретара Фудбалског савеза града Чачка, где је био задужен за организационе, административне и развојне активности усмерене на унапређење спортских и друштвених активности на територији града.
Од 2016. године био је запослен у компанији „Сава неживотно осигурање“, где је стекао додатна професионална искуства у области пословања, финансија и рада са клијентима.
Милош Теофиловић је ожењен и отац двоје деце.
Кабинет градоначелника Чачка