Grad

МИЛОШ ТЕОФИЛОВИЋ НОВИ ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Z. Ј. Komentara (0)

Решењем градоначелника града Чачка, данас је на функцију помоћника градоначелника за друштвене делатности именован Милош Теофиловић.

Милош Теофиловић рођен је 1987. године у Чачку. По занимању је мастер менаџер у спорту. Током своје професионалне каријере стекао је значајно искуство у области спорта, управљања и организације.

Милош Теофиловић, помоћник градоначелника за друштвене делатности

У периоду од 2012. до 2016. године, обављао је дужност генералног секретара Фудбалског савеза града Чачка, где је био задужен за организационе, административне и развојне активности усмерене на унапређење спортских и друштвених активности на територији града.

Од 2016. године био је запослен у компанији „Сава неживотно осигурање“, где је стекао додатна професионална искуства у области пословања, финансија и рада са клијентима.

Милош Теофиловић је ожењен и отац двоје деце.

Кабинет градоначелника Чачка

Slične Vesti

бебе 2
Društvo Grad

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАКА.
Grad

TRG PREDVEČE – FOTO

I. М.
Grad

Najsavremeniji ultrazvučni aparat za Opštu bolnicu, do kraja godine i magnetna rezonanca

I. М.

Grad Čačak je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja za potrebe Opšte bolnice Čačak obezbedio najsavremeniji ultrazvučni aparat, koji je donacija renomiranog proizvođača „Simens“, vrednosti od tri miliona dinara. -Ovaj moderan uređaj koristiće zaposlenima u dijagnostici teških bolesti, ali najviše našim sugrađanima i svim ostalim korisnicima zdravstvenih usluga u Radiloškoj službi čačanske Opšte bolnice. Ubrzo, verujem […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.