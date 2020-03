FK „BORAC 1926“ – BEZ KALKULACIJA U NASTAVKU SEZONE

Posle pauze koja je trajala nešto više od tri meseca sutra će biti nastavljeno takmičenje u Srpskoj ligi Zapad. Posle prvog dela sezone ekipa „Borca 1926“ je ubedljivo prva sa 12 bodova prednosti nad „Jedinstvom“ sa Uba. To ne zavarava nikog u klubu i zato se tokom priprema, koje su trajale sedam nedelja, stvarala atmosfera da se počinje od nule.

Lazar Obradović i Vladimir Stanisavljević

-Mi imamo svoj cilj. On je klupski, gradski, trenerski, igrački i ići ćemo ka njemu. To je plasman u viši rang i po mogućstvu povećanje bodovne prednosti. Zato nema mesta ni za kakve spekulacije i kalkulacije. Svaka utakmica je priča za sebe. Svi su se pojačali i liga je sada jača nego tokom jeseni. To nam samo predstavlja izazov da postanemo još bolji – izneo je trener „Borca 1926“ Vladimir Stanisavljević ambicije ovog kluba u drugom delu prvenstva.



Tokom priprema, koje su obavljene u Čačku, odigrano je sedam utakmicama na kojim je stručni štab mogao da vidi mogućnosti raspoloživih igrača i da stvara model igre sa kojim će se suprotstavljati svojim protivnicima.

-Drago mi je da je 90 odsto igrača iz Čačka, jer smo neke fudbalere koji su ponikli u ovoj sredini vratili i tako im dali drugu šansu. Oni su toga svesni i očekujem da na najbolji mogući način opravdaju ukazano poverenje. Inače, tim predstavlja spoj mladosti i iskustva, a ja sam prezadovoljan odnosom svih igrača prema klupskim obavezama i entuzijazmom pokazanim tokom priprema – Stanisavljević nije krio zadovoljstvo atmosferom među igračima. Nju je malo poremetila teška povreda na početku priprema kapitena i najefikasnijeg igrača Veljka Bogićevića, kao i Marka Ilića. Dobra vest je da Ilićevo odsustvo neće biti dugo.



Svoju prvu utakmicu u nastavku sezone fudbaleri čačanskog srpskoligaša odigraće u Kostolcu, a protivnik je ekipa požarevačkog „Mladog radnika 1926“.

-Igraćemo protiv kluba koji ima svetlu tradiciju i ambicije da se, bez obzira na trenutnu borbu za opstanak, vrati na veliku fudbalsku scenu. Promenili su skoro ceo sastav, a obavili su i desetodnevne pripreme na Ohridu. To samo pokazuje sa koliko ozbiljnosti ulaze u nastavak takmičenja. Igraju izuzetno discplinovano i očekuje nas težak posao – oprezan je pred ovaj susret 18. kola Stanisavljević.



Osim povređenih igrača, Stanisavljević neće moći da računa ni na Tešića i Vasilića, koji imaju parne žute kartone.

-Bez obzira na sastav koji sutra bude izašao na teren, svi igrači su spremni da daju svoj maksimum, kako bi pobedom započeli prolećni deo prvenstva – rekao je Lazar Obradović, novi kapiten „Borca 1926“.



Postojalo je interesovanje navijača da organizovano krenu na ovu utakmicu, ali klub nije bio u mogućnosti da im obezbedi prevoz, pa će svoje ljubimce moći da bodre na prvoj utakmici u Čačku, a to će biti 14. marta, kada u goste dolazi „Proleter Mihajlovac“.



V. D.