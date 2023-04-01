ОДРЖАНА ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“

Проглашени најбољи рецитатори Моравичког округа



Данашњом Окружном смотром рецитатора „Песниче народа мог“ Моравички округ је одабрао најбоље рецитаторе Моравичког округа! Организатор такмичења је Културни центар Горњи Милановац, у сарадњи са Савезом аматера Србије. Данас, 1. априла на великој сцени Културног центра наступили су рецитатори у три старосне категорије из Чачка, Горњег Милановца, Ивањице и Лучана.

Републичка смотра рецитатора „Песниче народа мог“ биће одржана 19. и 20. маја 2023. године у Ваљеву, а у категорији млађих основаца Моравички округ представљаће Ана Блануша (ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац). У ужем избору најбољих рецитатора били су Ружица Петровић (ОШ „Момчило Настасијевић”, Горњи Милановац) и Сергеј Милосављевић (ОШ „Милан Благојевић“, Лучани), док је похвалу добио Урош Ремовић (ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица).

Фото: М.М.

У категорији такмичара од 5. до 8. разреда прво место припало је Николи Вербићу (ОШ „Степа Степановић“, Г. Горевница, Чачак). Ђурђа Оташевић (ОШ „Десанка Максимовић“, Горњи Милановац) и Богдан Лукић (ОШ „Краљ Александар I“, Горњи Милановац), заузели су друго, односно треће место. Похвалу у овој категорији добила је Мина Грујовић (ОШ „Вук Караџић”, Чачак).

Фото: М.М.

Одлуком жирија који су чинили Верице Костић, докторанд српског језика и књижевности (Ивањица), Ирене Глишовић, професор разредне наставе (Чачак), Дејан Алексић, писац за децу и одрасле (Лучани) и Драгане Перишић, дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности (Горњи Милановаца), Моравички округ на финалној смотри рецитатора представљаће и Огњен Милићевић (Гимназија “Таковски устанак”, Горњи Милановац). Лука Тимотијевић (Техничка школа, Чачак) и Нађа Радивојевић (Гимназија, Ивањица) заузели су друго, односно треће место, док су похвале добили: Јелена Маџаревић (Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак), Лазар Миловановић (Гимназија „Таковски устанак”, Горњи Милановац) и Мина Гошњић (Гимназија, Чачак) и Теодора Милићевић (Средња школа „Драгачево”, Гуча, Лучани).

М.М.