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ОДРЖАНА ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА „ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ“

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Проглашени најбољи рецитатори Моравичког округа

Данашњом Окружном смотром рецитатора „Песниче народа мог“ Моравички округ је одабрао најбоље рецитаторе Моравичког округа! Организатор такмичења је Културни центар Горњи Милановац, у сарадњи са Савезом аматера Србије. Данас, 1. априла на великој сцени Културног центра наступили су рецитатори у три старосне категорије из Чачка, Горњег Милановца, Ивањице и Лучана.

Републичка смотра рецитатора „Песниче народа мог“ биће одржана 19. и 20. маја 2023. године у Ваљеву, а у категорији млађих основаца Моравички округ представљаће Ана Блануша (ОШ „Свети Сава“, Горњи Милановац). У ужем избору најбољих рецитатора били су Ружица Петровић (ОШ „Момчило Настасијевић”, Горњи Милановац) и Сергеј Милосављевић (ОШ „Милан Благојевић“, Лучани), док је похвалу добио Урош Ремовић (ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица).

Фото: М.М.

У категорији такмичара од 5. до 8. разреда прво место припало је Николи Вербићу (ОШ „Степа Степановић“, Г. Горевница, Чачак). Ђурђа Оташевић (ОШ „Десанка Максимовић“, Горњи Милановац) и Богдан Лукић (ОШ „Краљ Александар I“, Горњи Милановац), заузели су друго, односно треће место. Похвалу у овој категорији добила је Мина Грујовић (ОШ „Вук Караџић”, Чачак).

Фото: М.М.

Одлуком жирија који су чинили Верице Костић, докторанд српског језика и књижевности (Ивањица), Ирене Глишовић, професор разредне наставе (Чачак), Дејан Алексић, писац за децу и одрасле (Лучани) и Драгане Перишић, дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности (Горњи Милановаца), Моравички округ на финалној смотри рецитатора представљаће и Огњен Милићевић (Гимназија “Таковски устанак”, Горњи Милановац). Лука Тимотијевић (Техничка школа, Чачак) и Нађа Радивојевић (Гимназија, Ивањица) заузели су друго, односно треће место, док су похвале добили: Јелена Маџаревић (Прехрамбено-угоститељска школа, Чачак), Лазар Миловановић (Гимназија „Таковски устанак”, Горњи Милановац) и Мина Гошњић (Гимназија, Чачак) и Теодора Милићевић (Средња школа „Драгачево”, Гуча, Лучани).

М.М.

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