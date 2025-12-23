ВИШЕ ОД 40 ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

У згради Окружног начелства одржана је друга седница Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац у овој години. На седници је констатовано да је од грађана пристигло више од 40 предмета који се односе на унапређење безбедности саобраћаја на територији општине, истакао је председник општине Дејан Ковачевић.
– Формирали смо радну групу која ће имати задатак да у наредних месец дана припреми предлог Савету за координацију послова безбедности саобраћаја за решавање свих локација за које су грађани упутили закључке да им је интервенција неопходна. Негде је реч о успоривачима саобраћаја, тзв. лежећим полицајцима, негде су потребна огледала за безбедније укључивање и искључивање, поготово на раскрсницама, а негде је потребно поставити нову саобраћајну, вертикалну и хоризонталну сигнализацију. Стручни људи ће обићи све локације и на тај начин ћемо пред следећу комисију, која ће бити почетком фебруара, те захтеве размотрити и по њима, наравно, поступати. Такође, усвојили смо измене Одлуке о јавним паркиралиштима у вези организације саобраћаја, стационарног саобраћаја, које је предложило Јавно предузеће за изградњу, које је иначе задужено за Службу паркинг-сервиса у Горњем Милановцу. Такође, у Милановцу су донесене одређене измене које су они већ уочили као неопходне, а односе се на забрану паркирања аутобуса и теретних возила на самим паркиралиштима, с обзиром на то да немамо таква паркинг места у оквиру Јавног предузећа. Договорили смо да друга радна група да предлог како да у наредном периоду тај сегмент буде уврштен у планска паркиралишта, што значи да, када нам дођу туристички аутобуси, имамо одређену локацију где ће се они паркирати, а не да се задржавају у самом центру града – рекао је Дејан Ковачевић, председник општине.
Формирањем радних група и усвајањем измена Правилника о организацији саобраћаја, Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима наставља са конкретним корацима ка унапређењу безбедности и уређењу саобраћаја у општини.
Разматрање предлога грађана и доношење даљих одлука очекује се на наредној седници Савета, почетком фебруара.
Кабинет преседника општине