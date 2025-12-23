ИЗВЕДЕНЕ ДВЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ У ОКВИРУ ПРОСЛАВЕ ДАНА ГРАДА

БЕСПЛАТАН културни садржај за најмлађе у организацији Града Чачка и Туристичке организације Чачка
Током 16. и 17. децембра, у сали Културног центра Чачак, чак 1.300 деце имало је прилику да ужива у пажљиво одабраном програму намењеном најмлађима, у склопу седмице за прославу Дана града Чачка.
На сцени су изведене две изузетно популарне и едукативне представе – „На слово, на слово“ и „Боки и Крокороцкодилоси“, које су изазвале велико интересовање и одушевљење.
-Музичко-сценски спектакл ванвременске емисије за децу “На слово, на слово” спроводе Фондација “Деца деци” у сарадњи са МТС Двораном, наследницима легендарних Душка Радовића и Миодрага Илића Белог, глумцима предвођеним Иваном Јевтовићем, а Дечја филхармонија оживљава култни серијал. Ове представе су тренутно најпопуларније представе за децу и веома смо поносни што смо успели да и нашој деци пружимо прилику да уживају у њима – наводе организатори и додају да су овим гестом Град Чачак и Туристичка организација још једном показали да посебну пажњу посвећују деци и квалитетним културним садржајима. Програм је био у потпуности бесплатан, као симболичан поклон поводом Дана града, али и потврда опредељења локалне самоуправе да улаже у културне и едукативне садржаје за најмлађе.