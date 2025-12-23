ЗАПОШЉАВАЊЕ ВЕЋЕГ БРОЈА ЖЕНА, ДОПРИНОС ЦЕЛОКУПНОМ ДРУШТВУ

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali izjavio je danas da se do jutros u 8 časova ukupno 3.750.000 građana Srbije prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra, i poručio da će se kompletna isplata ove novčane pomoći države završiti najkasnije do 7. juna. Ministar finansija Siniša Mali je u izjavi za agenciju Tanjug […]

