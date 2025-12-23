ЗАПОШЉАВАЊЕ ВЕЋЕГ БРОЈА ЖЕНА, ДОПРИНОС ЦЕЛОКУПНОМ ДРУШТВУ

НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА ОД 6.529 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 58 ОДСТО СУ ЖЕНЕ
За равноправност, сигурност и оснаживање жена веома је важна и подршка свих установа и институција. Будући да је један од императива економско оснаживање, веома је битно женама пружити могућност образовања, односно, да покажу своју стручност и да адекватним запошљавањем стекну финансијску сигурност. Запошљавање већег броја жена доприноси не само развоју локалне и регионалне заједнице, већ целокупном друштву.
Према последњим подацима евиденције Националне службе за запошљавање Филијале Чачак, на подручју Моравичког округа од укупног броја пријављених незапослених лица 6.529 – 3.780 су жене, односно, 58 одсто. У Чачку од 2.590 незапослених лица – 1.505 су жене (58%), у Ивањици од 2.728 незапослених лица – 1.548 су жене (57%), а у Лучанима од 525 незапослених лица – 297 су жене (57%). На евиденцији у Горњем Милановцу од 686 незапослених лица – 430 су жене, односно, 63 одсто, што је највећа процентуална заступљеност жена у односу на укупан број лица која су пријављена на евиденцији НСЗ Филијале Чачак, навела је за наш лист Ана Дојчиловић, начелник Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере.
– Када говоримо о нивоу квалификација, од 1.505 жена које су пријављене на евиденцији НСЗ у Чачку, 18 одсто је без квалификација, односно, без завршене и са завршеном основном школом. Највећи број пријављених жена има средњи ниво квалификација – 55 процената, а 27 одсто жена је са високим нивоом квалификација. У погледу старосне структуре, на евиденцији у Чачку од 1.505 жена – 17 процената су жене до 30 година старости, 43 одсто од 30 до 50 година и 40 процената су старије од 50 година, односно, од 50 до 65 година – каже Дојчиловић.
Када је реч о слободним пословима и могућностима запошљавања, према речима саговорнице „Гласа“, постоје одређене делатности које су развијеније у нашој средини, где се запошљавају углавном мушкарци, као што је металопрерађивачка делатност.
– Жене се најчешће запошљавају у конфекцијској, прехрамбеној или услужној делатности, као што је трговина, угоститељство и друго. Имајући у виду чињеницу да је улога жене у породици веома значајна, оне су у одређеној мери приморане да своје запослење запоставе, јер се суочавају са вишеструким проблемима у потрази за послом као што су: већа заступљеност послова чији је рад организован у две смене, или чак у три смене; непостојање организованог превоза; немогућност обезбеђивања чувања деце у поподневним сатима; рад суботом, а у одређеним делатностима и недељом – напомиње Ана Дојчиловић.
Чињеница је да се жене запошљавају теже, као и да из потребе за запослењем прихватају и лошије плаћене послове. Али, Национална служба за запошљавање настоји да различитим финансијским мерама и субвенцијама, помогне послодавцима да обезбеде услове и отворе нова радна места за запошљавање незапослених лица. Значајна је и субвенција за самозапошљавање, као мера намењена подстицају самозапошљавања незапослених лица која су се определила за предузетништво. Подаци показују да је и број жена, које се опредељују за овај вид запослења, сваке године већи, наглашава Дојчиловић. Делатности за које су жене углавном опредељују су производња уметничких и декоративних предмета, производња пецива и колача, шивење одеће, козметички и фризерски салони и друго.
– Послодавци најчешће користе програм за подстицај запошљавања незапослених лица за различите категорије теже запошљивих у којима је значајна заступљеност жена. Овде говоримо о дугорочно незапосленим лицима, односно лицима која су на евиденцији дуже од 12, односно 24 месеца, лицима старијим од 50 година, особама са инвалидитетом, лицима без квалификација, односно, без завршене основне школе, Ромима и Ромкињама, корисницима новчане социјалне помоћи. И у осталим мерама активне политике запошљавања као што су стручна пракса, мере приправништва за младе са средњим и високим образовањем, у обукама на захтев послодаваца евидентирано је велико учешће жена. Подстицајне мере за запошљавање особа са инвалидитетом свакако су биле значајне приликом запошљавања жена које имају статус особе са инвалидитетом и ту, пре свега, мислимо на мере као што су субвенција зарада за запошљавање лица без радног искуства, радна активација, рефундација трошкова подршке приликом запошљавања лица која се запошљавају под посебним условима – навела је Ана Дојчиловић.
Иако је на евиденцији Филијале Чачак процентуално заступљеност незапослених жена већа у односу на мушкарце, значајно је учешће жена у финансијским мерама НСЗ. Наравно, у одређеној мери заступљеност жена зависи од самих послова на којима се оне запошљавају. Запошљавање већег броја жена доприноси не само развоју локалне и регионалне заједнице, већ целокупном друштву, нагласила је наша саговорница.
Н. Р.