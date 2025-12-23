Прогноза времена за 24. децембар
Облачно са кишом, у планинским пределима источне Србије са снегом уз формирање снежног покривача. Краткотрајни престанак падавина пре подне у југозападним, а од средине дана и у већини осталих предела, али крајем дана и током ноћи поново се очекују нове падавине са југа и истока, у нижим пределима са кишом, а у брдско – планинским, као и понегде у нижим пределима централне Србије са снегом. Ветар слаб и умерен источни и југоисточни, у кошавском подручју јак, а на југу Баната, Подунављу и Поморављу и са ударима олујне јачине.
Најнижа температура од 1 до 5 степени, а највиша дневна од 4 до 9 степени.
(Извор: РХМЗ, РТС)