Облачно са кишом

Na području Gornjeg Milanovca pojačana je aktivnost službe ZZJZ Čačak, gde je posle aktivnog istraživanja 81 lice stavljeno u izolaciju, a kompanija „Metalac“ je odlučila da na određeno vreme prekine rad. Juče je u Gornjem Milanovcu bilo potvrđeno 15 zaraženih, kao i jedan preminuo Milanovčanin od posledica korona virusa. Sa obimnijim testiranjem, kako je i […]

