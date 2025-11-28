G.Milanovac

НОВИ АСФАЛТ У МЗ БОГДАНИЦА

Z. Ј. Komentara (0)

Радови на путној инфраструктури у сеоским подручјима општине Горњи Милановац приводе се крају. У Месној заједници Богданица, засеoку Чоловићи, завршена је рехабилитација некатегорисаног пута у дужини од 540 метара. Вредност радова износи 3.255.840 динара са ПДВ-ом, а извођач је београдска фирма „АР ГРАДЊА“.

– Остало је још да се заврши деоница од 540 метара, са банкинама два пута по 25 центиметара и асфалтом дебљине пет центиметара. Успели смо да искористимо лепо време и да завршимо тај посао, како бисмо могли да пређемо на градске улице. Почели су радови у Железничкој и Јевремовој улици – рекао је Мирослав Алексић из фирме „АР ГРАДЊА“.

 У улици Кеј косовских божура изводе се радови на рехабилитацији тротоара. У току је машински ископ земље и ручни ископ за постављање ивичњака у дужини од 113 метара. Уговорена вредност радова износи 787.707 динара са ПДВ-ом, а извођач радова је такође „АР ГРАДЊА“  Београд.

Кабинет председника Општине Горњи Милановац

